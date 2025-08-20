Accidente en la Ruta Viva deja 10 heridos y cierre parcial en Cumbayá

Una volqueta y un bus escolar chocaron en la Ruta Viva, generando cierre vial y heridos

Esta tarde se produjo un accidente de tránsito entre un tráiler y un bus escolar, en la Ruta Viva y Yanazarapata.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 20 de agosto de 2025 mantiene parcialmente cerrada la Ruta Viva a la altura de Yanazarapata, en el sector de Cumbayá, nororiente de Quito.

Le invitamos a que lea: Metro de Quito cancela proceso para contrato de mantenimiento: ¿afecta al servicio?

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 13:20, cuando una volqueta perdió su carril de circulación, volcó e impactó contra un bus de transporte escolar que circulaba por la zona.

Diez personas resultaron heridas

Quito logra reciclar 7.000 metros cúbicos de escombros en su nueva planta Leer más

De acuerdo con información preliminar, el choque dejó al menos 10 heridos, quienes fueron atendidos en el lugar y trasladados a casas de salud cercanas. Aún no se ha confirmado si entre los afectados se encuentran estudiantes.

Según imágenes difundidas por la AMT, la volqueta transportaba arena que, tras el impacto, se volcó y quedó regada sobre la calzada. El material quedó esparcido en gran parte de la vía, complicando aún más la circulación vehicular.

Cierre vial en sentido occidente–oriente

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, debido al accidente, el carril derecho de la Ruta Viva en sentido occidente–oriente permanece cerrado. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y tomar vías alternas para evitar la congestión vehicular.

Al lugar acudió personal de la Policía de Tránsito y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quienes se encargaron de realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

RELACIONADAS Operativos en Quito dejan 1 754 motos retenidas y miles de citaciones en 2025

Las autoridades de tránsito continúan en el lugar realizando labores de limpieza y control para habilitar la vía en las próximas horas.

Para la atención de este incidente vial, desde la Sala Operativa de la Coordinación Zonal 2 - 9 del ECU 911 se coordinó la movilización de recursos humanos y técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la AMT.

Paramédicos del CBQ informaron que, al momento, brindan atención prehospitalaria en el lugar a las personas heridas. Por su parte, las autoridades de tránsito indicaron que se registra el cierre total del paso lateral en la avenida Oswaldo Guayasamín, en sentido Quito – Aeropuerto.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.