PLAN SALUD
morgue de Daule
A la morgue de Daule fue llevado el cadáver del conductor de tricimoto que fue asesinado en el recinto La Chacra, perteneciente a Lomas de Sargentillo.ÉDGAR ROMERO

Crimen de conductor de tricimoto en Lomas de Sargentillo alarma al cantón: esto pasó

Un amigo de la víctima dijo que desconocían de posibles amenazas o vinculación con hechos delictivos

Con la toma de versiones a los moradores del recinto La Chacra, la Policía de Lomas de Sargentillo trataba de determinar la motivación del crimen de Ángelo Ramón Tutivén Barzola.

RELACIONADAS

Cerca del mediodía del viernes 26 de diciembre, Tutivén fue acribillado en un camino de segundo orden de este recinto, ubicado a cinco minutos de la cabecera cantonal.

Él se movilizaba en una tricimoto por la vía al recinto La Chacra cuando fue interceptado por desconocidos, quienes le dispararon en la cabeza, el rostro y el tórax, dejándolo sin vida sentado frente al volante del liviano vehículo.

Tras el ataque, los sicarios huyeron y agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) investigaban si escaparon en carro o motocicleta.

Temor entre la población por el crimen

“Presumimos que se confundieron porque Ángelo era muy trabajador y siempre transportaba pasajeros a diferentes recintos del cantón Lomas de Sargentillo”, aseveró un amigo de la víctima.

Los allegados de Tutivén, tras retirar el cadáver de la morgue de Daule, evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.

Moradores del recinto relataron a EXPRESO que el año termina con varios crímenes y que hasta el momento no se determinan las causas de esta ola de violencia ni existen personas detenidas.

Miguel Castro, habitante del recinto La Chacra, expresó que todos los pobladores están atemorizados tras estas muertes y que algunos conductores de tricimotos ya no quieren ingresar a esta zona.

“Pedimos patrullaje policial porque en nuestro recinto merodea gente desconocida”, mencionó Castro.

TAGS

