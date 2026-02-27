Kalmar de la Mar: “Nuestra libertad como artistas no se negocia”

La cantautora guayaquileña nos habla de las experiencias vitales detrás de su música y el EP de salsa que está trabajando

Después de lanzar Próxima cita, Karlmar de la Mar alista el lanzamiento de Ya me curé en marzo y Viajecito a mediados de años, además de su EP de salsa en este mismo 2026.

Kalmar de la Mar sostiene que la libertad artística no debe condicionarse por miradas externas ni juicios sobre el cuerpo femenino. Defiende que cada artista tiene derecho a decidir cómo expresarse —con lentejuelas o con sobriedad— y que el foco debe estar en el talento y el mensaje, no en el cuerpo. Además, reconoce que desde la música también es necesario transformar narrativas que perpetúan el sufrimiento femenino como única forma de amor.

El amor romántico (o mejor dicho el desamor) es el gran tema universal de la música y, en general, de las distintas formas de arte. Desde siempre, las peripecias de las relaciones de pareja han inspirado infinidad de canciones, lo que demuestra la complejidad de las emociones y sentimientos humanos.

Lo son también para Kalmar de la Mar, artista guayaquileña que con sus melodías y letras ha explorado todo el viaje que implica el enamoramiento, desde la alegría de ilusión y apasionamiento hasta el dolor del desencanto y el olvido.

Precisamente de eso conversamos con ella, tratando de dilucidar las causas detrás de las dificultados en el amor, además de las demás motivaciones personales de su impulso creativo.

También hablamos sobre su más reciente sencillo y videoclip lanzado hace poco, Próxima cita; la canción que publicará el 8 de marzo, Ya me curé; además de Viajecito, un tema en plan tropical con influencias de reguetón ‘old school’, para mediados de 2026.

Todo esto como preámbulo del EP de salsa que prepara para este mismo año, genero que para ella no es desconocido, el cual tentativamente tendrá de cuatro a cinco tracks y que está grabando con el productor Freddy Moisés Jurado y su equipo.

- ¿Por qué son tan complicadas las relaciones de pareja? ¿Será que hombres y mujeres no nos mostramos tal cual?

Sería increíble que no lo hiciéramos, pero de algún modo siento que la gente siempre se está vendiendo.

- Algo que no necesariamente tiene que ser tomado de forma negativa...

Tú como persona quieres venderte bien siempre, quieres que la gente te vea bien, que conecte contigo. Entonces, creo que sí usamos máscaras por no perder a una persona o no perder una oportunidad, aunque al final eso puede pasarnos factura.

- ¿Es difícil sostener esas versiones idealizadas de nosotros mismos en el tiempo?

A mí me es muy difícil ponerme máscara, yo soy como soy siempre en todos lados. Pero cuando quieres dar una primera buena impresión, de algún modo te pones una máscara. Pero cuando lo haces, quizá luego no puedas sostener el pegamento con el que te la colocas.

- Las mentiras se vuelven insostenibles...

Exacto. Talvez ese pegamento se sostiene con mentiras, con alardeos. Entonces mostrarnos sin máscaras realmente debería ser lo ideal, pero a veces la gente no lo ve así y lo hace por conveniencia propia.

- Y es algo que se da no solo a nivel de pareja.

Claro, también en el trabajo, con los amigos, entre mujeres y mujeres, hombres y hombres. Usamos máscaras cada vez que sentimos miedo de no encajar o de no lograr nuestro propósito.

- El amor es un tema recurrente en su repertorio. ¿Siente que su música es un reflejo de su vida personal?

Siempre va a ser el reflejo de la vida personal, de lo que uno vive a través de los años y que obviamente nos da inspiración para escribir. Todo: las cosas buenas, las malas, lo que te deja un aprendizaje, lo que te deja un sinsabor de boca.

- Sin embargo, también se alimenta de las historias de otros.

Una de las primeras canciones con las que salí a las plataformas digitales fue el pasillo Gen del olvido, sobre mi abuelo y el alzhéimer. De hecho, no existe otro pasillo sobre este tema en Ecuador.

- Ha abordado diversas temáticas, más allá del vaivén de las relaciones románticas.

Sí. También hay canciones que se escriben con base en experiencias, como Migrante, por ejemplo, acerca de mi tía que viajó fuera del país. Esta canción en 2021 ganó el Premio Ibermúsicas a la Creación. Mi música es el reflejo de mi vida personal, pero también el reflejo de las historias de otros.

Libertad artística y cuerpo femenino

- En el debate sobre la imagen femenina en la música, ¿cómo entiende usted la relación entre cuerpo, arte y libertad?

Sostengo que la libertad artística te deja hacer con tu música, tu cuerpo y tu performance lo que tú necesites hacer para comunicar esa idea de la manera más libre posible.... No tenemos control sobre la percepción del público, sea cual sea la forma en que nos presentemos.

- Algunas personas consideran que la imagen puede influir en cómo se percibe el mensaje artístico. ¿Qué opina?

No estoy de acuerdo con que una forma de vestir, de actuar o presentarte pueda cosificarte de algún modo. Pienso que existen formas de arte y performances para todos los públicos.

Kalmar de la Mar tiene un repertorio variado que incluye desde música romántica y pop hasta pasillo, joropo, reguetón, salsa e incluso reggae. FREDDY RODRÍGUEZ

Recuerdo que ya en los años ochenta, la cantante española Paloma San Basilio decía que sobre el escenario el pudor está de más.

Aparte de que una artista va mutando. Puede ser que al inicio no se muestre tanto, puede ser que después se sienta muy orgullosa de su cuerpo y quiera mostrar más y luego otra vez se tape. Si tú necesitas vestir lentejuelas para expresar la alegría de tu música, pues lo harás. Si necesitas vestirte con una sábana encima para expresar la tristeza de tu música, lo harás también.

Desde su mirada, ¿qué cambios considera necesarios en las narrativas femeninas dentro de la música?

Es importante seguir luchando por los derechos de las mujeres desde la música. Sé que muchas de nosotras, y me incluyo, solemos caer en letras sobre el sufrimiento, sobre la espera, sobre que no importa cuánto nos hagan sufrir, igual queremos seguir allí. Y eso sí debe ir cambiando. Y no solamente para entrar en la moda ‘mainstream’, sino para fortalecer las identidades de quienes vienen detrás de nosotras.

Preparando un EP salsero



Kalmar de la Mar está trabajando actualmente en un EP que contendrá cuatro o cinco canciones de salsa, género que ya exploró con su single Quinto piso, que publicó en 2025.

El arte es libre, el arte es poder pararte desnuda o con ropa en un escenario y tener la sensibilidad para que vean específicamente tu talento, más que tu cuerpo.

Kalmar de la Mar

“Quinto piso fue una salsa en torno a un ‘matrimonio lavanda’, la unión, por ejemplo entre un hombre gay y una mujer lesbiana, para ocultar su orientación sexual. Ellos cumplen con las normas sociales, pero tienen sus parejas aparte. Entonces me dije: ¿Qué pasaría si el esposo la engaña con el amigo, pero ella también se acuesta con el tipo?”, nos explica.

Para ella, fue una gran oportunidad para explorar la versatilidad de su voz interpretando salsa, un genero que exige intensidad.

“Pienso que no hay todavía compositoras ecuatorianas fuertes de salsa , entonces quiero convertirme en una. Me gusta mucho ese género, aquí a la gente le gusta bailar salsa, acude muchísimo a lugares donde puede bailarla o a tributos de artistas salseros”.

Al igual que Quinto piso, los temas de este EP están siendo grabados junto a Freddy Moisés Jurado, un productor que se ha ganado un nombre en Guayaquil en este género tropical.

Pese a ello, “siempre me he declarado como una persona versátil, capaz de hacer cualquier género. He hecho desde pasillo, joropo, algo de música para cine, reguetón, música romántica. Hice una canción de reggae también”, explica acerca los terrenos musicales que ha explorado.

