"Se cobra más por la tasa de basura que por agua", el reclamo de hoteleros de Quito

Para el gremio, el alza es desproporcionada y golpea al sector que no se recupera de la pandemia. 35 % de usuarios pagan más

Servicio. Vecinos del sector de La Alameda afirman que en los últimos meses la recolección no se ha cumplido de manera regular.

El malestar por el incremento de la tasa de recolección de basura (TRB) en Quito suma un nuevo frente. El sector hotelero y de hostales se unió a los reclamos ciudadanos, al calificar como “desproporcionado” el aumento que, desde este mes, empezó a cobrarse a través de la planilla de agua, luego de que el Gobierno dispuso retirar ese rubro de la factura de luz, donde se lo incluyó por años.

Lenin Campaña, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales del Centro, advierte que los incrementos oscilan entre el 100 % y el 300 %, en un sector que aún no termina de recuperarse de los efectos económicos de la pandemia. “No podemos hablar de reactivación cuando nos enfrentamos a estos valores”, afirma.

En La Alameda, en la calle Ríos y sus alrededores, funcionan al menos 42 hoteles y hostales. Campaña señala que, además del alza en la tasa, la calidad del servicio de recolección ha desmejorado en los últimos meses.

“Que haya basura en las calles no da una buena imagen a los turistas y visitantes”, sostiene. A su criterio, si el Municipio busca recaudar más recursos, estos deberían reinvertirse en mejorar la limpieza y el ornato de la ciudad.

Sentencian a 17 años a hombre que asesinó a padre e hijo en parada del Trole Leer más

En su caso, cuando la tasa se cobraba en la planilla de luz, el promedio mensual era de 11 dólares. Con el traslado a la factura del agua, el costo subió a 78 dólares, mientras que por consumo de agua cancela 54 dólares. “¿Se cobra más por la tasa de recolección que por el consumo de agua? Es absurdo”, cuestiona.

Este jueves 26 de febrero de 2026, Campaña y otros integrantes del gremio fueron convocados a una reunión para analizar la situación, pero insiste en que el malestar es generalizado.

En el mismo sector, Érika Tashiguano, administradora de un hotel, relata que antes pagaba 90 dólares, incluida la tasa. Ahora su factura asciende a 160 dólares, de los cuales 70 corresponden a la TRB.

Menciona que como administradora realiza un presupuesto con base en lo que pagaba antes y ahora se presenta ese aumento. Añade que no cuentan con contenedores y coincide con Campaña en que la calidad del servicio ha bajado. “No podemos seguir pagando una tasa tan elevada. Para sostener el negocio nos tocaría aumentar el costo al cliente. Y no podemos dejar de pagar porque nos cortan el servicio”, dice.

La preocupación también se siente en La Mariscal. Freddy Loza, administrador de un hotel boutique, indica que ahora paga 30 dólares más en comparación con lo que cancelaba cuando el cobro se hacía en la planilla eléctrica.

Negocios. En la zona hay 42 hoteles y hostales. Lenin Campaña ahora cancela $67 más por la tasa de recolección. Foto: Gustavo Guamán/ EXPRESO

Muñoz reconoce los incrementos en la tarifa

Seis afectados por inhalación de monóxido de carbono en el norte de Quito Leer más

Jorge Álvarez, presidente de la Asociación de Hoteles de Quito, confirma que el incremento en algunos casos llega al 300 %. En su establecimiento, el valor que cancela por la tasa es similar al del consumo de agua. “Son valores fuera de foco”, manifiesta. El gremio prevé presentar un reclamo formal y ha pedido explicaciones sobre el concepto técnico utilizado para calcular la nueva tarifa.

Este jueves, el alcalde Pabel Muñoz reconoció que se han registrado incrementos considerables en los valores cobrados desde febrero. Por ello, dijo que ya se iniciaron revisiones específicas a la TRB.

De su parte, el secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, informó que tras la evaluación realizada, cerca del 65 % de usuarios mantienen el mismo valor en su facturación, mientras que el 35 % restante registra variaciones. Y aseveró que los casos atípicos identificados son analizados y atendidos de manera puntual por el equipo técnico.

La normativa aprobada por el Concejo incluye una disposición transitoria que habilita un período de revisión de seis meses (plazo que se extenderá hasta junio), con especial énfasis en sectores industriales y en situaciones específicas detectadas en territorio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!