Metro de Quito firma contrato de $ 28,8 millones para mantenimiento de señalización

La multinacional francesa Alstom está a cargo del mantenimiento de señalización

Este 2026, el Metro de Quito entró a su tercer año de operación.

El sistema que controla el movimiento de los trenes bajo tierra y evita que se produzcan incidentes seguirá en manos de la firma que lo puso en marcha.

El 24 de febrero de 2026, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito firmó el contrato de mantenimiento a largo plazo del subsistema de señalización ferroviaria con la multinacional francesa Alstom.

La compañía europea, con trayectoria en sistemas ferroviarios a escala mundial, es la misma que ha estado a cargo de este componente desde que el Metro inició su operación comercial en diciembre de 2023, detalló la Empresa.

Andrea Santillán, directora de mantenimiento de Alstom para el Metro, explicó que “es el sistema de control de tráfico que mantiene la seguridad en los trenes y evita incidentes”.

Un contrato por cuatro años

El acuerdo contempla mantenimiento preventivo y correctivo durante cuatro años, hasta febrero de 2028, con una inversión de 28,8 millones de dólares.

Según la entidad municipal, el objetivo es anticiparse a posibles fallas antes de que se conviertan en problemas mayores y extender la vida útil de equipos que son críticos para la operación diaria.

Desde la empresa se recalcó que la operación del Metro depende de 13 subsistemas que funcionan de manera coordinada. Todos cuentan con esquemas de mantenimiento, en su mayoría ejecutados por firmas internacionales especializadas.

El gerente general, Juan Carlos Parra, sostiene que el objetivo es que ningún componente quede desatendido y que el mantenimiento se ejecute de forma permanente.

Cinco grupos de mantenimiento

El mantenimiento del Metro no recae en un solo actor. Está organizado en cinco grandes grupos:

Energización, a cargo de la alemana Siemens

Señalización ferroviaria, bajo responsabilidad de Alstom

Trenes y vehículos auxiliares (material rodante), en manos de la española CAF, fabricante de los trenes

Sistemas electromecánicos, estaciones, ascensores, escaleras eléctricas, luminarias y recaudo, gestionados por el consorcio EOMMT (Empresa Operadora Metro de Medellín – Transdev)

Infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones, actualmente a cargo de un equipo técnico del Metro, mientras se completa el proceso de contratación pública

Con este nuevo contrato, el Metro apunta a consolidar un modelo de mantenimiento especializado que permita sostener la operación en el tiempo y reducir el riesgo de fallas.

