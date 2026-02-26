Venta directa y agroindustria, entre los afectados por el arancel de 50 % a Colombia

Gremios agrícolas, farmacéuticos y cosméticos advierten que la sobretasa del 50 % a productos colombianos encarecerá costos

La aplicación de una sobretasa del 50 % a los productos provenientes de Colombia encendió las alertas en varios sectores importadores en Ecuador. Insumos agrícolas, materias primas para la elaboración de medicamentos, productos de higiene y cosméticos están entre los rubros más sensibles.

TE INVITO A LEER: Gobierno sube del 30 % al 50 % el arancel a productos colombianos

Fernando García, director de la Cámara de la Industria de Innovación y Tecnología Agrícola (Innovagro), explicó a Diario EXPRESO que Colombia es el segundo proveedor más importante de insumos para el agro, para el país, después de China. Sin embargo, la comparación no es equivalente: mientras China abastece principalmente productos genéricos, desde Colombia llegan insumos de innovación, claves para cultivos de exportación de Ecuador.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Incoop entró en liquidación Leer más

García detalló que pagar más sobretasa puede afectar los rendimientos agrícolas y ponen en riesgo la estabilidad productiva de cultivos estratégicos como banano (180.000 ha), cacao (600.000 ha), flores (4.000 ha) y frutas y vegetales de exportación (20.000 ha), y tambien cultivos básicos de consumo interno como arroz, maíz, papa, etc. El costo de insumos representa una porción significativa del costo por hectárea. Un aumento abrupto en insumos reduce márgenes y limita la capacidad de competir frente a otros países productores.

El mayor volumen importado corresponde a fungicidas, insecticidas, herbicidas y aceites agrícolas. Con la tasa anterior del 30 %, el sobrecosto ya se trasladaba al valor de importación. Con el 50 %, el impacto será mayor y terminará reflejándose en el precio final al agricultor.

Aunque las empresas adelantaron compras en diciembre y aún trabajan con inventarios, estos podrían agotarse entre marzo y abril. A partir de ahí, advierten, podrían surgir problemas de abastecimiento de insumos para el agro. "Cambiar de proveedor no es inmediato: implica nuevos registros ante Agrocalidad, ajustes técnicos, cambios de etiquetado y procesos regulatorios que podrían tardar al menos ocho meses", destacó García.

Los agricultores piden que las autoridades realicen controles en las tiendas que venden insumos para el agro, temen que todo suba de precio.

Oportunidad para laborarios, preocupación para venta por catálogo

En el sector farmacéutico, la situación es mixta. Mario Ayala, gerente de Farmalaya, analizando en forma general a este ramo, señaló que si la tasa se aplica a medicamentos importados desde Colombia, el impacto podría ser severo en aquellos productos con precio regulado, donde no es posible trasladar el aumento al consumidor. Sin embargo, destacó que la industria nacional produce la mayoría de genéricos y biosimilares, lo que abre una alternativa para sustituir marcas importadas por la propuesta nacional si se encarecen o escasean.

Petroecuador perdona $853 millones pese a falta de inversión: estas son sus urgencias Leer más

En el ámbito de cosméticos, higiene y venta directa, la preocupación también es alta. María Fernanda León, directora ejecutiva de Procosméticos y de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, explicó que muchas empresas ya tienen catálogos impresos con meses de anticipación, lo que impide ajustar precios de inmediato.

Colombia es el principal socio comercial para estos sectores. Solo en venta directa, alrededor de 400.000 personas desarrollan emprendimientos propios vinculados a esta actividad.

Aunque algunas compañías lograron adelantar importaciones antes de la entrada en vigencia de la tasa, el impacto comienza a sentirse. Empresas evalúan reorganizarse, buscar financiamiento o postergar nuevas compras a la espera de que prospere una solución diplomática en el marco de la Comunidad Andina.

En forma general en 2024, Colombia exportó a Ecuador 1.921 millones de dólares Entre enero y noviembre de 2025, las ventas colombianas hacia Ecuador fueron de 1.673 millones de dólares.

Los gremios coinciden en que comprenden la necesidad de atender la seguridad fronteriza, pero advierten que una medida prolongada podría generar desabastecimiento, encarecimiento de productos y pérdida de competitividad. La expectativa está puesta en que el diálogo binacional permita levantar la sobretasa antes de que el impacto sea mayor.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ