La Cooperativa de Ahorro y Crédito Incoop entró en liquidación

La SEPS ordenó el cese de operaciones. Más de 5.000 socios quedan a la espera de información por sus ahorros

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios (Incoop), con sede en Ambato, cerró sus oficinas y no podrá seguir captando depósitos ni entregando créditos, después de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) ordenara su liquidación forzosa el pasado 23 de febrero.

La medida impide que los 5.402 socios puedan retirar sus fondos o hacer movimientos en sus cuentas de Incoop mientras dure este proceso, por lo que dichos depositantes están a la espera de información por sus ahorros.

En la resolución de la liquidación, que cuelga en su plataforma web la SEPS, la entidad controladora detalla que el plazo para la liquidación será de hasta tres años, tiempo en el que la Cooperativa podrá conservar su personalidad jurídica, añadiendo a su razón social las palabras ‘en liquidación’.

También menciona que la medida implica la revocación de todas las autorizaciones que tenía Incoop para realizar actividades financieras y se le retiran los permisos de funcionamiento que le hayan sido otorgados.

¿Por qué la SEPS ordenó la liquidación?

Incoop estaba bajo un programa de supervisión intensiva desde septiembre de 2023 debido a indicadores financieros que mostraban riesgo crítico. La SEPS consideró que hubo un incumplimiento sustancial de ese programa, junto con un crecimiento importante en gastos operativos y cartera de créditos, lo que mantuvo un perfil de riesgo alto.

Ante la decisión, la SEPS señaló que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede) hará el pago del respectivo seguro a los depositantes, que cubrirá un máximo de $5.000 por persona. Quienes excedan ese monto podrán recuperar el resto del dinero con el avance de la liquidación.

El proceso de pago, de acuerdo con la ley, suele tardar aproximadamente un mes desde que se nombra al liquidador y Cosede recibe la información.

Al cierre del 2025, según datos de la Superintendencia, la cartera de crédito de Incoop ascendía a $11, 3 millones, que se distribuía en $6,4 millones para microcréditos (que mantenía una tasa de morosidad de 5,95 %); y de $4,8 millones para créditos de consumo (que mantenía una tasa de morosidad del 2,02%).

Incoop inició operaciones hace 18 años, inicialmente con el nombre de Kury Wayta y hasta el 23 de febrero mantenía oficinas Quito, Quisapincha y Ficoa.

