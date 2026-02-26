Palma y arroz alertan: alza al 50 % de arancel a Colombia complica más la crisis

El alza del 30 % al 50 % encarece más de 500 dólares la tonelada de aceite de palma de Ecuador

La decisión del Gobierno de Ecuador de elevar del 30 % al 50 % la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia encendió de inmediato las alertas en el sector agrícola. Los primeros en reaccionar fueron los líderes de los gremios del aceite de palma y del arroz, quienes advierten que la medida complica aún más un escenario que ya era delicado.

En el caso de la palma, la preocupación es alta. En 2025, Colombia absorbió el 50 % de las exportaciones ecuatorianas de aceite crudo de palma, lo que representó más de 94 millones de dólares al año. Cada mes se enviaban entre 6 y 8 millones de dólares a ese mercado. Con una sobretasa del 30 %, el negocio ya se encarecía en alrededor de 300 dólares por tonelada, volviéndolo poco competitivo. Ahora, con el incremento al 50 %, el sobrecosto supera los 500 dólares por tonelada, lo que prácticamente lo vuelve inviable.

Óscar Calahorrano, presidente de ProPalma y representante del clúster de oleaginosas, lamentó que la tensión siga escalando. Señaló que el impacto termina recayendo en consumidores, empresas y zonas fronterizas. “La situación es muy preocupante. No se trata de demostrar quién es el más fuerte, porque el impacto recae en el empleo y en las propias zonas que se busca proteger. Debe primar la sensatez y la búsqueda de acuerdos”, enfatizó.

El dirigente recordó que el sector comparte el objetivo de fortalecer la seguridad en la frontera, una problemática que también ha afectado a los productores. Sin embargo, insistió en que el camino no debería ser el de castigar al aparato productivo. Pidió a ambos gobiernos retomar el diálogo y apoyarse en instancias como la Comunidad Andina para resolver el conflicto por la vía diplomática.

Advirtió además que, si la medida se prolonga, podría generarse una acumulación de producto que no logre colocarse en otros mercados con la misma rapidez, afectando especialmente a provincias como Esmeraldas, Orellana y Sucumbíos, donde la palma representa una alternativa a los cultivos ilícitos y genera 113.000 empleos directos e indirectos en 13 provincias del país.

Arroceros preocupados por la caída de la exportación

El sector arrocero tampoco oculta su inquietud. José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, señaló que las exportaciones de arroz hacia Colombia ya han caído un 50 %. Entre enero y febrero de este año apenas se han vendido 5.000 toneladas, cuando en años anteriores se colocaban 10.000 toneladas en el mismo período. "En estos días en que los dos países se han puesto aranceles no hemos podido vender nada de arroz a Colombia".

A esto se suma que el grano ya no puede ingresar al territorio colombiano por vía terrestre sino por barco, lo que sube el costo de movilización de 1,60 dólares a 5 dólares por quintal.

Según García, la escalada arancelaria profundiza la crisis del sector. Los agricultores enfrentan pérdidas de hasta 300 dólares por hectárea sembrada, creciente morosidad en créditos y falta de recursos para fertilizar adecuadamente los cultivos, lo que podría reducir la productividad. Además, advierte que la inestabilidad podría acelerar la migración del campo a la ciudad en cantones arroceros de Guayas y Los Ríos.

Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca presionar por mayores acciones de seguridad en la frontera, los gremios agrícolas insisten en que el fortalecimiento de la seguridad es fundamental, pero no a costa de debilitar los lazos comerciales y afectar a miles de familias que dependen del agro.

