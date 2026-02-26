Gobierno sube del 30 % al 50 % el arancel a productos colombianos

Ecuador justifica la medida por razones de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico

Ecuador pide a Colombia más seguridad para evitar que la droga pase la frontera.

El Gobierno de Ecuador endurece su postura comercial frente a Colombia. El Ministerio de Producción anunció este jueves 26 de febrero de 2026 el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de ese país, que pasa del 30 % al 50 %.

TEINVITO A LEER: El bloqueo terrestre y el arancel aniquilan el comercio entre Ecuador y Colombia

Según el comunicado oficial, la decisión se adopta tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte del Gobierno colombiano. “A partir del 1 de marzo se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30 % al 50 %”, señaló la cartera de Estado.

La medida, de acuerdo con el Ministerio, responde a criterios de seguridad nacional y busca fortalecer la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. Para el Ejecutivo ecuatoriano, el combate a estas estructuras criminales requiere acciones conjuntas y coordinadas entre ambos países.

La reacción de Colombia desde la primera sobretasa

Empresas de Colombia pedirán ante la CAN el reembolso de aranceles pagados a Ecuador Leer más

Esta no es la primera escalada en el diferendo comercial. Cuando Ecuador fijó inicialmente la tasa del 30 %, Colombia respondió aplicando una medida similar y, además, restringió el ingreso por vía terrestre de varios productos ecuatorianos, entre ellos aceite de palma, arroz, banano, plátano y camarón. La decisión impactó de forma directa a productores y transportistas, con decenas de camiones detenidos en la frontera y cargamentos que debieron ser redireccionados o retornados.

Con el nuevo incremento al 50 %, el escenario se torna más tenso. Se anticipa una posible reacción del Gobierno colombiano, mientras el caso ya ha sido llevado ante la Comunidad Andina (CAN), donde se presentó una demanda para analizar la legalidad de las medidas adoptadas en el marco de los compromisos comerciales vigentes.

El pulso entre ambos países abre un nuevo capítulo en una relación comercial estratégica, en la que la seguridad y el comercio vuelven a cruzarse en medio de un contexto regional complejo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ