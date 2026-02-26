Expreso
El Servicio de Rentas Internas (SRI) abrió nuevas vacantes en Ecuador, ofreciendo oportunidades laborales en distintas áreas administrativas y técnicas.foto: Expreso

SRI abre vacantes en Ecuador: Requisitos y cómo aplicar paso a paso

¿Busca empleo? El SRI convoca a profesionales en siete provincias para ocupar más de 70 plazas administrativas

El Servicio de Rentas Internas (SRI) dinamiza el mercado laboral público con el anuncio de nuevos concursos de méritos y oposición. A partir de este 27 de febrero, la institución iniciará el proceso de selección para cubrir más de 70 vacantes en diversos niveles de su estructura administrativa, buscando fortalecer su capacidad de gestión y control.

Provincias convocadas y perfiles requeridos

La convocatoria no es nacional, sino que se focaliza en regiones estratégicas. Los profesionales interesados deben acreditar su residencia en las provincias de Guayas, Pichincha, Imbabura, Carchi, Orellana, Tungurahua y Cotopaxi.

En cuanto al abanico de cargos, la administración tributaria ha habilitado perfiles que van desde el nivel operativo hasta el especializado. Entre las vacantes disponibles destacan:

  • Agentes y analistas tributarios.
  • Especialistas en auditoría tributaria.
  • Asistentes técnicos
Proceso de postulación y transparencia

Para garantizar la rigurosidad del concurso, la institución ha establecido una hoja de ruta obligatoria para los aspirantes. El canal exclusivo para la recepción de carpetas y el seguimiento de las etapas será la plataforma estatal Encuentra Empleo (encuentraempleo.trabajo.gob.ec).

Es imperativo que los candidatos actualicen su hoja de vida en dicho sistema antes de formalizar la aplicación. Asimismo, se recomienda el monitoreo constante del portal, donde se publicarán los detalles específicos de cada vacante en los días venideros.

Alexandra Navarrete, directora general del SRI, enfatizó que estos procesos se regirán bajo estrictos principios de transparencia, justicia y rectitud. La funcionaria hizo un llamado a ciudadanos con vocación de servicio, asegurando que el mérito será el único factor determinante para el ingreso a la institución.

