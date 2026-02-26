Hincha de Barcelona SC recibió pelotazo en la cara tras fallo de Argentinos Juniors

La hincha amarilla Saby Pe´rez recibió un pelotazo en el rostro luego del disparo errado de Erik Godoy

Saby sufrió un corte en la frente tras el impacto del balón en su rostro.

La fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores 2026 dejó una postal imborrable, no solo por lo deportivo, sino por el fanatismo de una hincha. Saby Pérez, residente en Miami, viajó a Buenos Aires para alentar a Barcelona SC y terminó con un “golpe de alegría”.

El dramático desenlace en el estadio Diego Armando Maradona

La tensión en el estadio Diego Maradona era máxima. El Ídolo del Astillero y Argentinos Juniors definían al ganador de la llave desde el punto penal. En ese momento, las emociones desbordaron a Saby, quien confesó que ni siquiera vio el último disparo rival.

(Te invito a leer: Inter Miami vs Independiente del Valle: alineaciones y previa | Puerto Rico Game 2026)

“Era la primera vez que acompañaba a mi equipo en un torneo internacional. Solo por eso vine a Argentina y terminé siendo parte de la clasificación... Tuve un golpe de alegría”, explicó entre risas.

Saby Pérez acudió al hotel de concentración de Barcelona, tras la clasificación. Cortesía

En el momento decisivo, Saby bajó la cabeza para rezarle al ‘Dios del Fútbol’. Llorando, repetía una súplica: “Por favor, que falle el remate”. Según ella, sus oraciones fueron escuchadas.

El pelotazo que impactó en la tribuna amarilla

Tras el fallo de Erik Godoy, el balón salió disparado hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas amarillos e impactó en su rostro. “Tras escuchar el pitazo del árbitro, levanté la cabeza y vi que el balón venía hacia mi cara”, recordó.

Apenas alcanzó a cubrirse con la mano. “Mis gafas y mi celular salieron volando. Me senté unos segundos porque me mareé, pero luego recogí mis cosas y salí corriendo para celebrar con los jugadores”.

Milton Céliz le advirtió que estaba sangrando

En medio del festejo, cuando los futbolistas corrieron hacia la malla para compartir con los hinchas, fue Milton Céliz quien le advirtió que estaba sangrando.

“Yo pensaba que el impacto no había sido fuerte. Por Céliz me di cuenta de que tenía una herida en el rostro, pero le respondí que no importaba, que estaba feliz”, añadió.

Un punto de sutura en plena celebración

El corte requirió un punto de sutura tras la atención de los paramédicos. Aun así, Saby acudió al hotel de concentración del equipo, el Sheraton, donde recibió un inesperado reconocimiento.

Ecuador vs Paraguay SUB 20: fecha, día y transmisión EN VIVO del partido final Leer más

El inesperado gesto de José Contreras y Joao Rojas

“José Contreras me reconoció, se murió de la risa, me dio un abrazo y me bautizó como la cábala del equipo. Joao Rojas también se me acercó, me preguntó por mi estado de salud y me agradeció por apoyarlos”, narró.

¿Viajará a Brasil para enfrentar a Botafogo en la fase 3?

La historia de Saby se viralizó en redes sociales y ahora varios hinchas piden que viaje al duelo de vuelta de la fase 3 ante Botafogo, programado para el 10 de marzo en Brasil.

“Solo tenía previsto venir a Argentina, pero después de vivir esta experiencia me están picando las manos por comprar el boleto. Tengo dos hijos, así que depende de que mi mamá me los cuide para poder ir”, dijo entre risas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!