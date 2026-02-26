Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Ecuador Sub 20 llega a su último partido Sudamericano femenino ante Paraguay.
Ecuador Sub 20 llega a su último partido del Sudamericano femenino ante Paraguay.Cortesía FEF

Ecuador vs Paraguay SUB 20: fecha, día y transmisión EN VIVO del partido final

Mary Guerra volvió a ser determinante ante Brasil y lidera a una generación que hizo la mejor campaña Sub-20 de la historia

La Selección de Ecuador Sub-20 femenina está escribiendo en Paraguay una página inédita. En el hexagonal final del Sudamericano le bastaron tres de cinco partidos para asegurar su boleto al Mundial de Polonia y el sábado 28 de febrero, enfrenta a Paraguay, con la opción de ganar y ser campeón y esperar que Brasil pierda ante Venezuela. El compromiso será transmitido por DSPORTS y la plataforma DGO.

RELACIONADAS

El equipo conducido por Eduardo Moscoso no solo compite: convence. Suma seis encuentros sin derrotas y apenas tres goles encajados, números que explican su madurez táctica y el crecimiento de un proceso que comenzó en divisiones menores. La igualdad ante la Brasil Sub-20 femenina , potencia histórica del continente, reforzó esa sensación.

Así están las ubicaciones en el Sudamericano Sub 20

Ecuador un equipo que sorprendió a todos

La Sub-20 femenina de Ecuador disputa un duelo clave ante Brasil en el Sudamericano.

Ecuador 1 - Brasil 1, en el Sudamericano femenino Sub 20 de Paraguay

Leer más

En su último partido Brasil golpeó temprano con tanto de Vitorinha, a los 11 minutos. Ecuador resistió el dominio y encontró premio a su perseverancia a los 68’, cuando Mary Guerra firmó el empate que enfrió el festejo auriverde. La Tri ya tenía asegurado su cupo al Mundial, pero dejó claro que no se conforma.

RELACIONADAS

En la tabla, Brasil lidera con 10 puntos y Ecuador le sigue con 8.

Detrás, Colombia , Argentina y Paraguay suman cuatro unidades, a la espera de definir los otros boletos mundialistas.

Mary Guerra, la número 10 de Ecuador, es una de las líderes del grupo y pieza clave en el mediocampo.
Mary Guerra, la número 10 de Ecuador, es una de las líderes del grupo y pieza clave en el mediocampo.Cortesía FEF

Mary Guerra, símbolo del proceso

Mary Naydelin Guerra Medranda, esmeraldeña de 18 años y figura de las Dragonas del Independiente del Valle , representa la continuidad del proyecto. Con experiencia previa en mundiales juveniles y regularidad en la Superliga Femenina , la volante ofensiva —de apenas 1,49 metros— combina talento y carácter.

RELACIONADAS

Más allá de cómo termine el hexagonal, Ecuador ya firmó su mejor campaña Sub-20 femenina. Y lo hizo con identidad, convicción y una generación que promete sostener el futuro de la selección absoluta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador vs Paraguay SUB 20: fecha, día y transmisión EN VIVO del partido final

  2. Erupción de volcán de lodo enciende la noche en el noroeste de Colombia

  3. Instagram enviará alertas a padres si menores buscan contenido para hacerse daño

  4. Casos de dengue en alza en Guayaquil: estas son las alarmantes cifras de contagio

  5. Congreso Ordinario 2026: FEF asumirá los gastos logísticos de las formativas

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué documentos son necesarios para presentar la solicitud de devolución del IVA?

  2. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  3. Edad de Aquiles Álvarez: ¿Por qué se cuestiona el trámite del alcalde de Guayaquil?

  4. Beneficios para adultos mayores en Ecuador: transporte, servicios y salud

  5. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

Te recomendamos