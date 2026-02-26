Ecuador vs Paraguay SUB 20: fecha, día y transmisión EN VIVO del partido final

Mary Guerra volvió a ser determinante ante Brasil y lidera a una generación que hizo la mejor campaña Sub-20 de la historia

La Selección de Ecuador Sub-20 femenina está escribiendo en Paraguay una página inédita. En el hexagonal final del Sudamericano le bastaron tres de cinco partidos para asegurar su boleto al Mundial de Polonia y el sábado 28 de febrero, enfrenta a Paraguay, con la opción de ganar y ser campeón y esperar que Brasil pierda ante Venezuela. El compromiso será transmitido por DSPORTS y la plataforma DGO.

El equipo conducido por Eduardo Moscoso no solo compite: convence. Suma seis encuentros sin derrotas y apenas tres goles encajados, números que explican su madurez táctica y el crecimiento de un proceso que comenzó en divisiones menores. La igualdad ante la Brasil Sub-20 femenina , potencia histórica del continente, reforzó esa sensación.

Así están las ubicaciones en el Sudamericano Sub 20

Ecuador un equipo que sorprendió a todos

En su último partido Brasil golpeó temprano con tanto de Vitorinha, a los 11 minutos. Ecuador resistió el dominio y encontró premio a su perseverancia a los 68’, cuando Mary Guerra firmó el empate que enfrió el festejo auriverde. La Tri ya tenía asegurado su cupo al Mundial, pero dejó claro que no se conforma.

En la tabla, Brasil lidera con 10 puntos y Ecuador le sigue con 8.

Detrás, Colombia , Argentina y Paraguay suman cuatro unidades, a la espera de definir los otros boletos mundialistas.

Mary Guerra, la número 10 de Ecuador, es una de las líderes del grupo y pieza clave en el mediocampo. Cortesía FEF

Mary Guerra, símbolo del proceso

Mary Naydelin Guerra Medranda, esmeraldeña de 18 años y figura de las Dragonas del Independiente del Valle , representa la continuidad del proyecto. Con experiencia previa en mundiales juveniles y regularidad en la Superliga Femenina , la volante ofensiva —de apenas 1,49 metros— combina talento y carácter.

Más allá de cómo termine el hexagonal, Ecuador ya firmó su mejor campaña Sub-20 femenina. Y lo hizo con identidad, convicción y una generación que promete sostener el futuro de la selección absoluta.

