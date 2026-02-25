EN VIVO HOY Ecuador vs Brasil Sub-20: sigue el minuto a minuto desde Paraguay

La selección femenina enfrenta en el Sudamericano un duelo clave por acercarse al título de campeón

La Sub-20 femenina de Ecuador lista para el duelo clave ante Brasil en el Sudamericano.

La selección de Ecuador femenino Sub-20 ya hizo historia al clasificar al Mundial de Polonia, pero no se conforma. Este miércoles 25 de febrero, desde las 16:00 en Paraguay, enfrenta a Brasil en un partido que puede acercarla al título del Sudamericano, algo que nunca ha conseguido en esta categoría. La Tri suma 7 puntos y está obligada a ganar para igualar o superar a la ‘Canarinha’, que lidera con 9 unidades.

En la fase de grupos ya se midieron y fue un vibrante 3-2 a favor de las brasileñas, resultado que dejó cuentas pendientes. Ahora el escenario es distinto: Ecuador llega fortalecido, con confianza y convencido de que puede cambiar la historia. El sueño mundialista ya es realidad, pero el hambre de gloria sigue intacto.

