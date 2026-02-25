Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

La Sub-20 femenina de Ecuador disputa un duelo clave ante Brasil en el Sudamericano.
La Sub-20 femenina de Ecuador lista para el duelo clave ante Brasil en el Sudamericano.Cortesía FEF

EN VIVO HOY Ecuador vs Brasil Sub-20: sigue el minuto a minuto desde Paraguay

La selección femenina enfrenta en el Sudamericano un duelo clave por acercarse al título de campeón

La selección de Ecuador femenino Sub-20 ya hizo historia al clasificar al Mundial de Polonia, pero no se conforma. Este miércoles 25 de febrero, desde las 16:00 en Paraguay, enfrenta a Brasil en un partido que puede acercarla al título del Sudamericano, algo que nunca ha conseguido en esta categoría. La Tri suma 7 puntos y está obligada a ganar para igualar o superar a la ‘Canarinha’, que lidera con 9 unidades. 

RELACIONADAS

En la fase de grupos ya se midieron y fue un vibrante 3-2 a favor de las brasileñas, resultado que dejó cuentas pendientes. Ahora el escenario es distinto: Ecuador llega fortalecido, con confianza y convencido de que puede cambiar la historia. El sueño mundialista ya es realidad, pero el hambre de gloria sigue intacto.

Siga aquí el partido desde las 16:00 de Ecuador vs Brasil


Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador debate prohibir redes sociales a menores: qué dicen los expertos

  2. MSP implementa direcciones provinciales y elimina coordinaciones zonales

  3. Trump arremete contra inmigrantes en el Congreso y alardea de poderío militar

  4. Enfermedades de la piel y problemas respiratorios crecen en Guayaquil por las lluvias

  5. Nueva primera ministra de Perú promete una transición democrática "transparente"

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

  3. Devolución de IVA: Qué hacer si el SRI no responde a reclamos a adultos mayores

  4. Empresas Telconet y Cajamarca se desvinculan de Jan Topic tras impasse con Reimberg

  5. Real Madrid vs. Benfica: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Champions League

Te recomendamos