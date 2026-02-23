Eduardo Moscoso, el DT ecuatoriano que logró 7 clasificaciones a mundiales

El técnico riobambeño alcanzó siete clasificaciones mundialistas y consolida un proceso histórico en la Selección femenina

Eduardo Moscoso, con 46 años, ya es parte de la historia grande del fútbol ecuatoriano. Siete clasificaciones a Mundiales lo convierten en un técnico de récord, un formador que ha trabajado tanto con varones como con mujeres y que hoy recoge lo que sembró durante casi dos décadas.

Nacido en Riobamba, Moscoso no dejó nada al azar. Se preparó con un máster en fútbol en la Escuela Universitaria del Real Madrid, en España, y desde 2008 viste el escudo de la Tricolor. Empezó desde abajo, como asistente, aprendiendo cada detalle del proceso, hasta convertirse en Director Técnico de Selecciones Nacionales, formador de entrenadores con licencia FIFA y guía de futbolistas juveniles y profesionales.

Eduardo Moscoso guió a la Tri femenina para conseguir por primera vez una clasificación al Mundial en la rama juvenil. CORTESÍA

Mundiales de varones y mujeres

Elecciones en la FEF: Comisión electoral descalifica a la lista de Paz Leer más

Su hoja de vida impresiona. Como DT clasificó al Mundial Sub-20 Femenino Polonia 2026 y a los Sub-17 Femeninos de Marruecos 2025 y República Dominicana 2024. Como preparador físico estuvo en Corea del Sur 2017 (Sub-20), México 2011 (Sub-17), Canadá 2015 (Mayores Femenina) y Chile 2015 (Sub-17). Siete citas mundialistas que hablan de constancia.

Pero Moscoso no solo trabaja la táctica; trabaja el alma. “Lo más importante es que aman esta profesión y este deporte”, repite. Conoce a varias de sus jugadoras desde los 15 años. Cree en ellas y en Dios. “Este equipo tiene alma. Somos una selección bendecida”, les dijo antes de una oración que terminó en clasificación.

La felicidad del cuarto Mundial femenino

¡La celebración de todo un país!



Una clasificación histórica, por primera vez hemos clasificado a un Mundial Sub20 Femenino. pic.twitter.com/Ri5gFvTDzB — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) February 23, 2026

No se conforma. Quiere más. “Soñamos en grande, pero paso a paso”, afirma.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, celebró el logro: “Es la primera vez que vamos al Mundial Femenino Sub-20 y hoy estamos en todas las categorías FIFA”. El fútbol femenino ecuatoriano ya no es promesa: es realidad.

Los logros de Moscoso

Nuestro DT, Eduardo Moscoso, tiene 7 clasificaciones a Copas Mundiales organizadas por la FIFA, con las distintas

categorías de la Selección Nacional del Ecuador.



• Copa Mundial Sub 20 Femenina, Polonia 2026 (Director Técnico)



• Copa Mundial Sub 17 Femenina, Marruecos 2025… pic.twitter.com/YmeIavpTmQ — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) February 23, 2026

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!