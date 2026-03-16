Botón violeta del ECU 911: cómo funciona la app para mujeres con boleta de auxilio

El botón violeta del ECU 911 permite a mujeres con boleta de auxilio enviar una alerta inmediata en caso de violencia

Hay llamadas que llegan al sistema de emergencias y se quedan resonando mucho después de que terminan. Voces entrecortadas, gritos, pedidos de ayuda. Son registros reales de casos de violencia contra mujeres que se atienden a diario en Ecuador.

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Ese contexto marcó la presentación del botón violeta, una herramienta digital del ECU 911 pensada para que mujeres con boleta de auxilio o medidas de protección vigentes puedan pedir ayuda de forma rápida desde su celular.

Durante el lanzamiento de la aplicación se reprodujeron audios y videos de emergencias reales atendidas por el sistema. En las grabaciones se escuchaban pedidos desesperados de auxilio o escenas de agresión en la vía pública. El material evidenció la urgencia de contar con mecanismos que permitan activar asistencia en segundos.

El objetivo del botón violeta es precisamente ese: ofrecer una herramienta tecnológica que permita alertar al sistema de emergencias y activar la intervención policial de manera inmediata.

Las cifras muestran la magnitud del problema. Entre 2025 y lo que va de 2026, el ECU 911 coordinó la atención de 85.130 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar, entre ellas agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Qué es el botón violeta del ECU 911

El botón violeta es una función incluida dentro de la aplicación móvil del ECU 911. Está dirigida específicamente a mujeres que cuentan con una boleta de auxilio o una medida judicial de alejamiento.

La herramienta permite enviar una señal de emergencia directamente a la sala operativa del sistema de seguridad. Gracias a la geolocalización del teléfono, los operadores pueden identificar la ubicación de la usuaria y coordinar la asistencia con la Policía Nacional.

La idea es reducir el tiempo de respuesta en casos de violencia y facilitar un mecanismo de alerta discreto.

#Ahora | Sigue la transmisión en vivo de la presentación del #BotónVioletaECU911



El evento se desarrolla en las instalaciones del #ECU911

Enlace: https://t.co/ObYomhb9HJ



El Botón Violeta ECU911 salva vidas. pic.twitter.com/REr5a4XNlZ — ECU 911 (@ECU911_) March 16, 2026

Cómo registrarte para usar el botón violeta

El sistema solicita:

Datos personales.

Un contacto de emergencia.

Información del presunto agresor.

La boleta de auxilio o medida de protección vigente.

Estos datos permiten habilitar el servicio y facilitar la respuesta en caso de una alerta. El proceso está diseñado para garantizar confidencialidad, accesibilidad y protección de la información personal.

Cómo activar la alerta en una emergencia

Una vez configurada la aplicación, el botón violeta queda disponible para ser utilizado en cualquier momento.

Activación del botón violeta

Si ocurre una situación de riesgo, la usuaria debe mantener presionado el botón durante tres segundos. Esa acción genera de inmediato una alerta en la sala operativa del ECU 911. Desde allí se activa el protocolo de emergencia y se coordina la intervención policial en el lugar donde se encuentra la víctima. El objetivo es que la asistencia llegue de forma rápida y discreta.

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