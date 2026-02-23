Elecciones en la FEF: Comisión electoral descalifica a la lista de Paz

La comisión electoral de la Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer cómo va el proceso de calificación para las elecciones

, la comisión electoral del FEF dio a conocer cómo va el proceso de calificación de listas previo a la asamblea general.

Los dirigentes Francisco Egas, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y Esteban Paz, mandatario de Leones FC, inscribieron sus listas para participar en las elecciones para el periodo 2027-2031.

Tras el respectivo análisis, la comisión electoral del FEF dio a conocer cómo va el proceso de calificación de listas previo a la asamblea general, programada para el próximo 17 de marzo en Guayaquil.

El presidente de la comisión, Christian Proaño, informó que “tras la calificación de las listas, desde el pasado 20 de febrero, y tras un pedido extra a ambos grupos, se resolvió inadmitir a la lista encabezada por Paz, debido al incumplimiento del 25% de respaldos previstos en los estatutos”, aseguró el directivo.

En el cierre de las inscripciones de candidaturas, Egas presentó 68% de apoyos contra 23% de Paz. Del resultado del análisis y calificación de las firmas, criterios y requisitos de respaldo, se concluyó que el actual presidente tiene 66,7% y su contendiente 21,8%.

RELACIONADAS Ecuador clasifica al Mundial femenino Sub 20 de Polonia a falta de dos fechas

Ante esto, Paz tiene la posibilidad de apelar al tribunal de apelaciones de la FEF y, como lo dijo en X, no permitirá su descalificación. “Pelearemos en todas las instancias nacionales e internacionales. Ante el abuso, la ilegalidad y la prepotencia, solo queda la aplicación de la ley”, mencionó y llamó a una rueda de prensa para esta tarde.

¿Kendry Páez se pierde los amistosos con Ecuador? Así fue su lesión con River Plate Leer más

Pese a que existe una sola lista, tras la descalificación de Paz, el proceso electoral deberá seguir de forma normal hasta las votaciones, que se cumplirán el próximo 17 de marzo.

Conformación de la comisión

De acuerdo con Proaño, la comisión fue completada por el consejo directivo de la FEF el pasado 10 de febrero, porque algunos de sus miembros, elegidos en 2022, abandonaron sus cargos.

Proaño estuvo acompañado por Gandhi Vela, vicepresidente de la comisión, y la vocal Doménica Jaramillo, integrantes del organismo electoral, que ratificó la idoneidad de Egas para buscar un tercer periodo, amparándose en “sus estatutos, además de la FIFA y Conmebol”, mencionó el presidente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!