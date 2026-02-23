¿Kendry Páez se pierde los amistosos con Ecuador? Así fue su lesión con River Plate

El joven volante ecuatoriano sufrió un golpe en el hombro izquierdo y está en duda para los amistosos de Ecuador en marzo

La preocupación se encendió en torno al futbolista ecuatoriano Kendry Páez, tras su salida por lesión en el compromiso por la jornada 6 de la liga argentina entre River Plate y Vélez Sarsfield, donde el club millonario perdió por la mínima diferencia (1-0).

El futbolista ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Tomás Galván, con la intención de aportar frescura y desequilibrio en la zona ofensiva. Sin embargo, su participación se vio abruptamente interrumpida por una acción fortuita que terminó condicionando su continuidad en el partido.

Tras una caída aparatosa, Páez evidenció un dolor en el hombro izquierdo. Aunque intentó continuar, las molestias le impidieron desenvolverse con normalidad y finalmente tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 70, siendo sustituido por Ian Subiabre.

El volante apenas disputó 25 minutos desde su ingreso en el entretiempo hasta su salida en el tramo final del complemento, dejando una imagen de evidente preocupación tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

Horas después del encuentro, River Plate emitió un primer diagnóstico sobre la situación del joven ecuatoriano. Según el reporte inicial, Páez presenta un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo, una lesión que compromete los ligamentos de la articulación que une la clavícula con el omóplato.

Este diagnóstico preliminar deberá ser confirmado mediante estudios médicos complementarios programados para el lunes 23 de febrero de 2026. Estos exámenes serán determinantes para establecer el grado exacto de la lesión y precisar el tiempo estimado de recuperación.

En casos similares, el periodo de rehabilitación suele oscilar entre dos y cinco semanas, dependiendo de la gravedad del esguince y de la respuesta del jugador al tratamiento.

Con este panorama, la presencia de Kendry Páez en los próximos compromisos de la selección ecuatoriana quedaría en duda, pues la Selección de fútbol de Ecuador tiene programados dos amistosos en la fecha FIFA de marzo de 2026.

El 27 de marzo enfrentará a Selección de fútbol de Marruecos en el Estadio Metropolitano, escenario propiedad del Atlético de Madrid; y el 31 de dicho mes se medirá ante la Selección de fútbol de los Países Bajos en el estadio del PSV Eindhoven, en la ciudad de Eindhoven.

