Ecuador clasifica al Mundial femenino Sub 20 de Polonia a falta de dos fechas

La Tri femenina selló un hito histórico tras sumar el punto necesario que la instala en la cita mundialista 2026

La selección femenina Sub 20 de Ecuador escribió una página dorada en el estadio Carfem de Ypané en el Sudamericano de Paraguay. El empate 2-2 ante Venezuela no fue un resultado más: fue el boleto directo al primer Mundial de la categoría en su historia.

La Tri, dirigida por Eduardo Moscoso, logró el punto que necesitaba cuando aún le restan duelos ante Brasil y Paraguay. El sueño dejó de ser promesa y se convirtió en realidad.

¡Historia de la grande! @LaTri se clasificó por primera vez al Mundial Sub20 Femenino 🥹🇪🇨



CONMEBOL #Sub20Fem pic.twitter.com/ZRs1IzIDDi — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 23, 2026

Un empate a la gloria

El partido tuvo carácter y rebeldía. Dariana Morán abrió el marcador a los 33 minutos con determinación. Cuando el descanso parecía cercano, apareció Melanie Chirino para igualar a los 45+5 y golpear anímicamente a la Tricolor.

En el inicio del complemento, la Vinotinto volteó el marcador con tanto de Fabiana Hernández (46’). Era el momento más incómodo. Pero esta generación no se rinde. Entonces surgió la figura de Fiorella Pico, quien a los 59 minutos selló el 2-2 definitivo. Gol y asistencia para una actuación decisiva.

Así fue el empate de Ecuador ante Venezuela

¡Partidazo en la Fase Final de la CONMEBOL #Sub20Fem! 🙌🇻🇪🇪🇨 pic.twitter.com/hWynZF2qsV — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) February 23, 2026

Con ese resultado, Ecuador aseguró los puntos necesarios para instalarse en la cita mundialista Sub 20. Será su cuarta experiencia en torneos FIFA femeninos: Mundial absoluto 2015, Sub 17 en 2024 y 2025, y ahora la histórica clasificación Sub 20 en 2026.

El dato lo confirma todo: Pico es apenas la segunda jugadora tricolor que registra gol y asistencia en un mismo partido en las últimas dos ediciones del torneo, junto a Morán en esta campaña ante Perú. Además, fue el primer empate entre ambas selecciones en la categoría tras duelos siempre cargados de goles.

La Tri ya está en el Mundial. Y esta historia recién empieza.

