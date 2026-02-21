José David Jiménez, presidente de Emelec: Estos fueron los resultados de elecciones

Con votación unánime el exministro de deportes fue proclamado por el presidente del Tribunal Electoral

En una jornada marcada por la expectativa y la necesidad de estabilidad institucional, el Club Sport Emelec oficializó la tarde de este sábado 21 de febrero la elección de José David Jiménez como su nuevo presidente. El dirigente recibió 476 votos a favor, con apenas 2 sufragios nulos, de un total de 478 emitidos, una cifra que evidenció el respaldo mayoritario de la masa societaria azul.

Abogado de profesión, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con especialización en derecho deportivo, Jiménez, de 35 años, lideraba la única lista aprobada para comandar las riendas del club guayaquileño.

El ahora hoy presidente del Bombillo tiene como cargo más notorio haber sido designado en agosto de 2024 ministro del Deporte encargado por el presidente Daniel Noboa, cargo en el que se mantuvo incluso tras su titularización oficial en marzo de 2025 mediante decreto ejecutivo.

La necesidad urgente de Emelec

La elección se produce en un momento clave para el Bombillo. En los últimos años, el club ha enfrentado desafíos deportivos y administrativos que impactaron su rendimiento en la LigaPro y en el plano internacional. Tras etapas de protagonismo y títulos que consolidaron su peso histórico en el fútbol ecuatoriano, Emelec ha atravesado un periodo de transición, con ajustes económicos, cambios dirigenciales y la urgencia de recuperar competitividad.

El proceso electoral estuvo acompañado por un discurso reiterado entre los socios: la necesidad de orden, transparencia y planificación. Jiménez, durante su campaña, planteó como ejes centrales la reestructuración financiera, el fortalecimiento de las divisiones formativas y la conformación de un proyecto deportivo sostenible. También ofreció trabajar en la recuperación de la credibilidad institucional y en el acercamiento con la hinchada, un factor determinante en la identidad del club guayaquileño.

