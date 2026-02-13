Elecciones confirmadas en Emelec: Ya no hay acción de protección

El abogado Pedro Merchán desestimó el recurso planteado y las medidas cautelares en contra de los azules

Las elecciones presidenciales en el Club Sport Emelec se desarrollaran con total normalidad el sábado 21 de febrero, luego de que el abogado Pedro Merchán desestimara la acción de protección y las medidas cautelares con la intención de suspender las elecciones de la institución guayaquileña.

RELACIONADAS Madelen Riera ganó juicio de incumplimiento de contrato a El Nacional

Después de que la audiencia del jueves 12 de febrero fuera suspendida por el ingreso de personas extrañas o también llamados 'troles', quienes reprodujeron videos hechos con inteligencia artificial, ridiculizando al socio de Emelec Enrique Moreira, el trámite no pudo continuar.

Te puede interesar: Billy Arce a Emelec: Esto se sabe del regreso de Nepito a la LigaPro 2026

Y es que la sesión en ese instante fue suspendida por la jueza encargada del caso y posteriormente aplazada para llevarse a cabo el miércoles 18 de febrero. Sin embargo, sorpresivamente, el abogado encargado de la acción de protección en contra de Emelec, Pedro Merchán, desestimó esta junto a las medidas cautelares que buscaban suspender las elecciones de los eléctricos.

RELACIONADAS Alianza Lima condenó declaraciones racistas contra el ecuatoriano Eryc Castillo

Entre las justificaciones del abogado publicadas en redes, están supuestas amenazas hacia él y su familia por parte de personas anónimas, quienes aparentemente utilizaron cuentas de la red social X (Twitter) para intimidarlo y orillarlo a desestimar el proceso jurídico.

Para que nadie se anticipe a engañar a los SOCIOS EMELECISTA, yo mismo se los comunico, presente el DESISTIMIENTO de la ACCIÓN DE PROTECCIÓN y MEDIDA CAUTELAR, no por temer de ustedes, sino de lo que puedan hacer a mis hijos y familia como lo tengo grabado en audios y mensajes pic.twitter.com/WTadQaFKcV — Ab. Pedro Merchan.Mgs (@MscMinan) February 13, 2026

¿Cuándo serán las elecciones en Emelec y quiénes son los candidatos?

José David Jiménez y Cristhian Noboa figuran como los únicos candidatos para tomar el timón de Emelec RRSS

Real Madrid anunció el fin de la polémica Superliga planteada Leer más

El Club Sport Emelec realizará su Asamblea General de Elección del nuevo directorio para el período 2026-2030 el sábado 21 de febrero de 2026, a partir de las 09:00, en el Estadio George Capwell de Guayaquil. La convocatoria fue emitida por el representante legal temporal del club, el abogado Jorge Luis Sánchez Cobo, designado por el Viceministerio del Deporte y la FEF mediante oficio del 20 de enero de 2026.

La única lista admitida por el Tribunal Electoral es la encabezada por el ex ministro del deporte José David Jiménez, como candidato a la presidencia, acompañado por el ex futbolista Cristhian Noboa como vocal 1 y presidente de la Comisión de Fútbol. Otras listas presentadas no cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento transitorio de elecciones y fueron inadmitidas.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!