Madelen Riera ganó juicio de incumplimiento de contrato a El Nacional

La jugadora de Barcelona SC femenino obtuvo un fallo favorable en segunda instancia tras cinco años de disputa

La futbolista ecuatoriana de Barcelona Sporting Club, Madelen Riera, obtuvo un fallo favorable en el juicio que mantenía contra El Nacional por incumplimiento de contrato, cerrando así un proceso legal que se extendió durante cinco años.

El club capitalino no cumplió con las condiciones acordadas en el contrato que tenía con la jugadora, lo que afectó sus derechos laborales.

La información fue confirmada por el abogado Christian Morales Arcos, quien dio a conocer la resolución a través de su cuenta en la red social X, donde detalló que la causa concluyó en segunda y última instancia.

Madelen Riera gana en segunda y última instancia el juicio planteado a @elnacionalec por incumplimiento de contrato, se hizo justicia!!! Gracias por la confianza y paciencia para su caso que duró literalmente 5 años!!!

🇪🇨⚽✍️🤝 pic.twitter.com/uEJPy6qpVF — Christian Morales Arcos (@cmoralesarcos) February 12, 2026

Inicio del proceso legal frente a El Nacional

El proceso se inició tras su etapa en El Nacional, institución a la que llegó en el año 2020. Durante su paso por el cuadro militar, Riera no solo asumió un rol protagónico dentro del plantel, sino que también fue capitana, goleadora y pieza clave para la obtención del título de la Superliga Femenina de Ecuador, consolidándose como una de las referentes del campeonato local.

Sin embargo, la disputa contractual marcó su salida del club y dio paso a la batalla legal que finalmente se resolvió este 2026.

Paso glorioso por Deportivo Cuenca

Tras su paso por El Nacional, Madelin regresó al Deportivo Cuenca para el 2021 donde logró nuevamente ser campeona y goleadora de la Superliga Femenina.

Riera ya había militado en club cuencano en 2019, allí se convirtió en una de las primeras jugadoras en quedar campeonas de la naciente Superliga Femenina, este logro le permitió, junto con su equipo, clasificar a la Copa Libertadores 2019.

Barcelona SC: el presente exitoso de Madelen Riera

Tras su salida del Deportivo Cuenca, Madelein Riera fue anunciada como nuevo refuerzo de Barcelona Sporting Club para el 2022, equipo del que ha manifestado ser hincha desde niña. En el conjunto torero encontró continuidad y liderazgo, convirtiéndose rápidamente en capitana y máxima referente ofensiva.

Su etapa en Barcelona está acompañada de éxitos deportivos. El 10 de septiembre de 2023 conquistó su primer campeonato nacional con el club amarillo, siendo figura determinante durante toda la temporada. Además de levantar el trofeo, fue reconocida como mejor jugadora del torneo y goleadora del certamen.

La final tuvo como escenario la ciudad de Quito, donde Barcelona se impuso por 3-0 ante Dragonas IDV, resultado que selló el título y confirmó el liderazgo de Riera dentro del plantel.

Con el conflicto legal ya resuelto, la delantera cierra un capítulo que se extendió durante cinco años de su carrera profesional y puede enfocarse plenamente en su presente deportivo en Barcelona Sporting Club.