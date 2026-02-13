Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

La plantilla de Barcelona SC 2026 fue presentada en la Noche Amarilla.
La plantilla de Barcelona SC 2026 fue presentada en la Noche Amarilla.Cortesía

Dónde ver Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales EN VIVO en la Noche Amarilla

El conjunto torero tiene esta noche su presentación en el estadio Olímpico Atahualpa. Conoce aquí los pormenores del evento

El Estadio Olímpico Atahualpa se vestirá de gala este viernes 13 de febrero para recibir la Noche Amarilla 2026, el evento donde Barcelona SC presentará oficialmente a su plantilla ante la gran base de hinchas que residen en la capital.

Lea también: ¿Puede Francisco Egas reelegirse como presidente de FEF? Esto dicen los expertos

El Ídolo del Astillero ha preparado una jornada extensa que arrancará a las 16:00 (hora local), prometiendo un espectáculo integral que combina fútbol, nostalgia y entretenimiento de primer nivel.

RELACIONADAS

La previa del encuentro estelar contará con un condimento especial: un partido de exglorias que enfrentará a leyendas de Barcelona y Liga de Quito. En el gramado del "Coloso del Batán" se darán cita figuras icónicas como Antonio Valencia, Franklin Salas, Matías Oyola y Máximo Banguera, brindando un preámbulo de lujo para la afición.

Barcelona SC
La plantilla de Barcelona SC en 2026 hizo pretemporada en QuitoGUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Además, el ambiente se encenderá con las presentaciones musicales de los colombianos Paola Jara y Kevin Roldán, junto a los tradicionales shows de luces y pirotecnia que caracterizan la presentación del equipo.

Antonio alvarez miguel montalvo barcelona sc

Antonio Álvarez: los procesos judiciales que han marcado su gestión en Barcelona SC

Leer más

En lo deportivo, el conjunto dirigido por César Farías llega a este compromiso tras haber disputado encuentros amistosos frente a Guayaquil City e Inter Miami. Este choque ante Sociedad Deportiva Aucas representa el último examen comprobatorio antes de su debut en la Copa Sudamericana, pactado para el próximo miércoles 18 de febrero contra Argentinos Juniors.

RELACIONADAS

Los hinchas interesados en asistir pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Passline, con precios que oscilan entre los 19,55 y los 51,75 dólares, existiendo además la opción de un ‘Meet and Greet’ para interactuar directamente con los protagonistas.

Hora y canal para ver el Partido de Barcelona vs. Aucas

El pitazo inicial para el duelo entre el cuadro canario y el conjunto oriental está programado para las 21:00 (hora de Ecuador). Aquellos seguidores que no puedan asistir al estadio podrán seguir todas las incidencias a través de El Canal del Fútbol, bajo su modalidad de suscripción.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dónde ver Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales EN VIVO en la Noche Amarilla

  2. ¿Tocar covers es fácil? Músicos ecuatorianos defienden el valor de las bandas tributo

  3. ¿Qué hacer en San Valentín en Quito? Plan perfecto y económico para el 14 de febrero

  4. ¿Qué hacer en Quito en Carnaval? Recorridos gratis en el Centro Histórico

  5. Venezuela aplaza para la próxima semana el debate final de ley de amnistía

LO MÁS VISTO

  1. Caso Goleada: Miguel Ángel Loor defiende honorabilidad de Aquiles Álvarez

  2. Tasa de recolección de basura en Quito: 50 % de usuarios paga más por el servicio

  3. Defensa de Aquiles Álvarez dice que indicios del caso son “actividades empresariales”

  4. La avenida Amazonas volverá a ser bidireccional en La Mariscal, ¿desde cuándo?

  5. Egas: "Me gustaría seguir; tenemos que lidiar con la política del Viceministerio"

Te recomendamos