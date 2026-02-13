Dónde ver Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales EN VIVO en la Noche Amarilla

El conjunto torero tiene esta noche su presentación en el estadio Olímpico Atahualpa. Conoce aquí los pormenores del evento

La plantilla de Barcelona SC 2026 fue presentada en la Noche Amarilla.

El Estadio Olímpico Atahualpa se vestirá de gala este viernes 13 de febrero para recibir la Noche Amarilla 2026, el evento donde Barcelona SC presentará oficialmente a su plantilla ante la gran base de hinchas que residen en la capital.

El Ídolo del Astillero ha preparado una jornada extensa que arrancará a las 16:00 (hora local), prometiendo un espectáculo integral que combina fútbol, nostalgia y entretenimiento de primer nivel.

La previa del encuentro estelar contará con un condimento especial: un partido de exglorias que enfrentará a leyendas de Barcelona y Liga de Quito. En el gramado del "Coloso del Batán" se darán cita figuras icónicas como Antonio Valencia, Franklin Salas, Matías Oyola y Máximo Banguera, brindando un preámbulo de lujo para la afición.

La plantilla de Barcelona SC en 2026 hizo pretemporada en Quito GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Además, el ambiente se encenderá con las presentaciones musicales de los colombianos Paola Jara y Kevin Roldán, junto a los tradicionales shows de luces y pirotecnia que caracterizan la presentación del equipo.

En lo deportivo, el conjunto dirigido por César Farías llega a este compromiso tras haber disputado encuentros amistosos frente a Guayaquil City e Inter Miami. Este choque ante Sociedad Deportiva Aucas representa el último examen comprobatorio antes de su debut en la Copa Sudamericana, pactado para el próximo miércoles 18 de febrero contra Argentinos Juniors.

Los hinchas interesados en asistir pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Passline, con precios que oscilan entre los 19,55 y los 51,75 dólares, existiendo además la opción de un ‘Meet and Greet’ para interactuar directamente con los protagonistas.

Hora y canal para ver el Partido de Barcelona vs. Aucas

El pitazo inicial para el duelo entre el cuadro canario y el conjunto oriental está programado para las 21:00 (hora de Ecuador). Aquellos seguidores que no puedan asistir al estadio podrán seguir todas las incidencias a través de El Canal del Fútbol, bajo su modalidad de suscripción.

