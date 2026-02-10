¿Quién es Miguel Montalvo, nuevo presidente de Barcelona SC?

Ante la detención del principal directivo Antonio Álvarez, el club informó que Montalvo asume el mando de manera temporal

El panorama institucional de Barcelona SC ha dado un giro drástico la mañana de este martes 10 de febrero. La detención de su presidente, Antonio Álvarez, ha obligado a la activación inmediata de los protocolos de sucesión del club, situando a Miguel Montalvo como la figura central para dirigir al "Ídolo del Astillero" en un momento de máxima tensión.

Hasta el día de hoy, Miguel Montalvo se desempeñaba como el primer vicepresidente (financiero) de la institución. Su perfil, aunque más técnico y de menor exposición mediática que el de Álvarez, es ahora el pilar sobre el cual se busca sostener la estabilidad administrativa del equipo más popular del país.

Montalvo llegó a la directiva como parte de la lista original electa por los socios, cumpliendo con los requisitos estatutarios para ejercer el cargo. Su principal reto no será solo el administrativo, sino el deportivo, dado que la LigaPro 2026 está a tan solo diez días de iniciar.

El marco legal de la sucesión del mando en Barcelona SC

La designación de Montalvo no es discrecional, sino que responde estrictamente al artículo 32 de los estatutos de Barcelona SC. Ante la ausencia temporal (o definitiva) del presidente principal, el reglamento establece una línea de mando clara:

Primer vicepresidente (Miguel Montalvo): Subroga las funciones con los mismos deberes y atribuciones.

Segundo y Tercer Vicepresidente: Entran en funciones en orden de prelación en caso de que el primero falte.

Designación Interina: Si los tres vicepresidentes se ausentaran simultáneamente, el Directorio elegiría a un miembro de la nómina original.

“A este lo subrogará en sus funciones con los mismos deberes y atribuciones que le atañen... hasta la culminación del período para el cual fue electoralmente escogido el Directorio”, reza el texto oficial del club.

El contexto del Caso Goleada y Barcelona SC

La crisis estalló tras los operativos de la Fiscalía General del Estado, que vinculan a Antonio Álvarez en una red de presunta delincuencia organizada. La investigación, denominada Caso Goleada, apunta a posibles delitos de lavado de activos y defraudación tributaria, lo que mantiene al dirigente bajo custodia judicial.

Con la pretemporada en marcha y el debut liguero el próximo 20 de febrero, la hinchada amarilla espera un pronunciamiento oficial de Montalvo para conocer el rumbo financiero y deportivo del club ante esta tormenta legal.

