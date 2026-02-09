Jordy Caicedo anotó un nuevo golazo con Huracán: ¿busca espacio en la Tri? (video)

EL goleador ecuatoriano vive un gran momento con el Globo en el fútbol de Argentina. Esto dijo tras una nueva anotación

El ecuatoriano Jordy Caicedo goza de un gran momento goleador con Huracán en el inicio de la liga de Argentina 2025.

Hay romances que no necesitan tiempo, sino fuego. Lo de Jordy Caicedo con Huracán ha dejado de ser una racha para convertirse en una conexión visceral. En apenas cuatro partidos, el atacante ecuatoriano no solo se ha trepado a la cima de la tabla de goleadores, sino que este domingo 8 de febrero se doctoró de ídolo al sentenciar el Clásico de Barrio contra San Lorenzo.

Un cabezazo certero a los cinco minutos del complemento bastó para que el Palacio Ducó explotara y para que el nacido en Machala confirmara que su llegada a Parque Patricios fue el movimiento correcto. Tras el pitazo final, entre la adrenalina y el borde del llanto, el "9" tricolor dejó salir toda la emoción contenida.

La figura del encuentro reveló que la motivación vino desde el arco. Hernán Galíndez, compañero de mil batallas en La Tri y ahora en el Globo, fue el encargado de encender la mecha en el vestuario.

Declaraciones de Jordy Caicedo, goleador de Huracán de Argentina

"Nos decía Hernán en la charla pre partido que los sueños se cumplen y hay que hacerse cargo de esos sueños. Hoy yo estoy viviendo un sueño hermoso y toca hacerse cargo, vivir más todo esto y seguir rindiendo de la mejor manera", confesó un Caicedo visiblemente conmovido.

Jordy Caicedo (i), contra San Lorenzo, anotó su cuarto gol en el fútbol de Argentina. MAXI FAILLA

Para Jordy, este presente es la recompensa a una apuesta personal arriesgada tras su paso por México: "Se hicieron muchos sacrificios para venir acá y ver que eso está valiendo la pena es algo maravilloso. Me da mucha alegría haberle dado la alegría a esta gente, nos lo merecíamos".

El inicio de torneo no había sido sencillo para el equipo, lo que le da un valor añadido a la victoria en el clásico. Caicedo analizó la importancia de sumar de a tres tras un arranque dubitativo:

"Lo necesitábamos muchísimo. Tener solo dos puntos de nueve era algo que nos golpeaba, pero sabíamos que veníamos haciendo las cosas bien, que era solo ganar un partido y que las cosas empezarían a darse de la mejor manera".

Sobre su efectividad de cara al arco y el recibimiento de la hinchada, el delantero de 28 años no ocultó que este momento es un bálsamo tras etapas complicadas en su carrera:

Lo de Jordy Caicedo 🇪🇨 en Huracán está comenzando a ser idílico.



Cuarto gol desde su llegada.

Ni más ni menos que un gol en su primer clásico en casa.



BRUTAL momento del delantero tricolor.



pic.twitter.com/iQl8Lwb2E1 — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) February 9, 2026 ID:

"La verdad que si me lo decían antes de que pase no me lo creería. Creo que es el fruto del trabajo y la confianza que he venido trabajando en mí... La ovación de la hinchada significó mucho. Venía pasando meses difíciles y vivir todo esto es un sueño".

Con el triunfo, Huracán no solo recupera terreno en la tabla, sino que encuentra en Jordy Caicedo a ese referente de área que parece haber nacido para vestir la camiseta del Globo.

LA FIGURA MUY EMOCIONADA: Jordy Caicedo, autor del gol para el triunfo 1-0 de Huracán ante San Lorenzo en el Ducó, habló tras el clásico.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2iBphRRL6K — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026 ID:

HERMOSO MOMENTO EN EL DUCÓ: un pequeño fanático de Huracán interrumpió la entrevista de Jordy Caicedo para pedirle su camiseta. Todo es alegría para el Globo por el 1-0 a San Lorenzo.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GdiMn1BwDB — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026 ID:

