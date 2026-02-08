Ecuador avanza en la Copa Davis tras derrotar a Australia

La pareja ecuatoriana conformada por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo se llevó el tercer punto de la serie ante Australia

La pareja de Ecuador conformada por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo clasificó a la siguiente ronda.

La definición de la serie de primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis entre Ecuador y Australia se resolvió este domingo 8 de febrero de 2026 en el Quito Tenis y Golf Club, a favor de Ecuador.

Nuevamente, al inicio de la jornada, el capitán australiano, Lleyton Hewitt, realizó un cambio en la pareja de dobles: Jordan Thompson, quien el sábado fue baja por lesión, reemplazó a Jason Kubler para jugar junto a Rinky Hijikata.

La dupla australiana enfrentó a la pareja tricolor conformada por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, ante unos 1.000 aficionados que presenciaron el cotejo en la cancha central del club.

Durante el primer set, ambos equipos no dieron opción al quiebre y el juego fue parejo; sin embargo, los tenistas nacionales dispusieron de tres set points para quedarse con la victoria.

No obstante, los visitantes se repusieron a esas circunstancias y, con el marcador 6-6, se dio paso al tie-break, donde los ecuatorianos se impusieron por 7-6 (7-5).

Segundo set

En el inicio del segundo set, Ecuador rompió el servicio de los visitantes y ratificó el quiebre en el segundo game para ponerse 2-0.

Los restantes juegos fueron muy igualados hasta que, en el décimo, los ecuatorianos aprovecharon los errores no forzados de sus contrincantes para ganar el partido por 6-4 y sellar el triunfo nacional por 3-0.

El rival en la siguiente ronda, que se disputará en septiembre, será Gran Bretaña.

