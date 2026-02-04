Copa Davis: Ecuador apela a la localía y altura para vencer Australia

La serie de primera ronda de qualifiers del torneo de países más importantes del mundo se jugará este fin de semana en Quito.

Ambiente de Copa Davis se siente en el Quito Tenis y Golf Club, donde este fin de semana Ecuador recibirá a Australia por la serie de primera ronda de qualifiers del torneo de países más importantes del mundo.

Los capitanes de ambas escuadras, Raúl Viver, por los locales, y Lleyton Hewitt, por los visitantes, dieron a conocer sus sensaciones previo al inicio de la serie.

El líder tricolor resaltó que “el servicio y la devolución van a ser clave por las condiciones de altura en las que jugaremos. Además, la devolución de la primera pelota después del servicio y tomar la iniciativa”.

Viver hizo un llamado a los aficionados para que los apoyen como sucedió en el anterior duelo ante Bosnia. “El público nos ayudó mucho en la serie anterior y los invitamos a que nos acompañen”, sostuvo.

El capitán ecuatoriano, que tiene más de 30 años en el cargo, enfatizó que “tenemos muy buenos dobles como Álvaro Guillén y Andrés Andrade que se adaptan a la altura, a lo que se suma que tenemos un equipo unido, lo que es nuestra fortaleza”.

EQUIPO AUSTRALIANO

Por su parte, Hewitt reconoció que durante los primeros dos días tuvieron complicaciones con los 2.850 metros de altura de Quito.

“Con el paso de los días nos hemos adaptado a la altitud. Claro que es un cambio importante venir de Perth a Quito, pero creo que estamos listos para afrontar este reto”, aseguró el exnúmero uno del mundo.

Una de las ausencias de los australianos es Thanasi Kokkinakis, por lesión. Su reemplazo será Jason Kubler, quien es número 179 del mundo en singles y 71 en dobles. La nómina lo completan Rinky Hijikata, James Duckworth, Aleksandar Vukic y Jordan Thompson.

El ganador de la llave entre Ecuador y Australia se enfrentará en la segunda ronda de qualifiers, a jugarse en septiembre, ante el vencedor de la llave entre Noruega y Gran Bretaña.

