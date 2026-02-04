Suite presidencial, chef privado y pasillos secretos, así recibirá Guayaquil a Messi

El hotel diseñó pasillos secretos, salones privados y seguridad reforzada para proteger al astro argentino

Lionel Messi tendrá un trato de rey en Guayaquil. Su llegada con Inter Miami no solo revoluciona el ambiente futbolero por el amistoso ante Barcelona SC, sino que también convierte al hotel donde se hospedará en un búnker de seguridad y lujo para resguardar al argentino y a la delegación del club estadounidense.

Desde este viernes 6 de febrero de 2026, más de 100 integrantes de las Garzas, entre jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo, se alojarán en el Hotel Oro Verde, ubicado en el centro de la ciudad.

Sin embargo, Messi contará con privilegios exclusivos, pensados especialmente para la máxima figura del equipo.

Lionel Messi tendrá la suite presidencial del hotel donde se hospedará Inter Miami. CHRISTIAN VINUEZA

Hotel Oro Verde: el búnker de lujo que hospedará al astro argentino



La expectativa por el amistoso, programado para este sábado 8 de febrero de 2026, desde las 19:00, en el Monumental, se mezcla con la curiosidad por conocer dónde descansará Messi y sobre su preparación fuera de la cancha para intentar marcarle goles al Ídolo del Astillero.

El encargado de revelar los detalles fue Ricardo Ferri, gerente general de la cadena hotelera, quien confirmó que Messi se alojará en la suite presidencial, un espacio reservado únicamente para él.

“Casi cien habitaciones ocuparán la comitiva de Inter Miami, pero solo Messi tendrá la suite presidencial. Todo los demás jugadores contarán con habitaciones individuales”, explicó.

Suite presidencial: los detalles del espacio exclusivo de Messi

La suite presidencial, donde Messi permanecerá hasta el domingo 8 de febrero de 2026, tiene 156 metros cuadrados, distribuidos en dos amplios ambientes.

La sala de estar cuenta con mesa de estudio, sistema de teatro en casa, comedor para cinco personas y áreas diseñadas para el descanso total.

La habitación de Messi cuanta con una sala de estar. CHRISTIAN VINUEZA

El baño es otro de los puntos destacados: acabados en mármol, un amplio jacuzzi, ducha de techo y duchas laterales con hidromasaje para dos personas.

El dormitorio dispone de una cama de tres plazas, donde Messi podrá descansar y visualizar sus goles antes del juego.

Comida exclusiva: chef personal y dieta personalizada para Messi

En el aspecto gastronómico, Inter Miami llega con su propio chef y solicitó frutas, hortalizas orgánicas y pescado fino. No obstante, Messi tendrá además un chef personal, quien comprará en Guayaquil los vegetales y verduras para su dieta.

Messi llegará con su chef personal. CHRISTIAN VINUEZA

“Messi solo come pollo, no come nada más, pero también quieren consumir atún. Estamos trayendo atún directamente desde Manta. Además, el chef de Messi llegará a comprar los vegetales y frutas, porque Leo solo consume productos frescos”, manifestó Ferri.

Gastronomía local: Messi probará el encebollado

Incluso habrá espacio para la cocina local. Según el gerente, el club permitió que los jugadores prueben el encebollado, y el primer desayuno de Messi en Guayaquil será justamente este plato típico guayaco, el sábado por la mañana.

“Hemos hablado con el chef y ha dicho que, si quiere probarlo, puede hacerlo. El primer desayuno de Messi aquí será encebollado”, adelantó.

Seguridad máxima: pasillos secretos y control policial en el hotel

La privacidad es prioridad absoluta. El hotel construyó pasillos secretos y paredes falsas para que el equipo se desplace sin ser visto.

Además, tres salones fueron adaptados exclusivamente para comidas, masajes y charlas técnicas. El gimnasio, sauna y jacuzzi estarán disponibles solo para Inter Miami.

“Construimos pasillos secretos para que el equipo no sea visto por los hinchas. Estos los conducen directamente al piso de sus habitaciones. A estos salones puede acceder cualquier huésped, por eso se tomó esta decisión”, explicó.

Finalmente, la seguridad será reforzada con mayor resguardo policial y control en las calles alternas al hotel durante la llegada y salida de la delegación. Así, Messi vivirá en Guayaquil como un rey, rodeado de lujo, comodidad y máxima protección.

