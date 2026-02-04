Guayaquil City vs Barcelona SC: alineaciones, hora y dónde ver EN VIVO el amistoso

Guayaquil City presentará su plantilla 2026 en la Noche del City y se medirá a Barcelona SC en un amistoso estelar

Guayaquil City jugará un amistoso ante Barcelona SC en su fiesta de presentación.

Guayaquil City se prepara para su gran fiesta de presentación, la Noche del City 2026, que tendrá como plato fuerte un partido amistoso ante Barcelona SC.

El encuentro se jugará este miércoles 4 de febrero, desde las 20:00 (hora de Ecuador), en el estadio Christian Benítez, ubicado en el parque Samanes, al norte de Guayaquil, en un evento que combinará fútbol y espectáculo para los hinchas.

Todo listo para la Noche del City 2026

El equipo ciudadano llega con confianza tras vencer a Barcelona SC 1-0 en la Noche Amarilla 2026, gracias al gol de Edison Mero.

Damián Díaz es el fichaje estrella de Guayaquil City para esta temporada 2026. CARLOS KLINGER

Esta vez, la expectativa se centra en el regreso de su estrella, Damián ‘Kitu’ Díaz, quien será titular en el cotejo según confirmó el director técnico Pool Gavilánez.

“En este partido vamos a usarlo y tratar de que juegue la mayor cantidad de tiempo posible”, señaló el estratega.

Noche del City 2026: un evento de fútbol y espectáculo

El evento iniciará desde las 15:00 con un programa lleno de entretenimiento para los aficionados. Las presentaciones musicales de Tiago Alvarado y Andy Viteri abrirán la jornada antes del acto central: la presentación oficial del plantel que afrontará la LigaPro y la Copa Ecuador.

Luego, entre las 19:00 y 19:30, los equipos saltarán al campo de juego para calentar, porque desde las 20:00 se enfrentarán.

Alineación de Guayaquil City: Perea; Quiñónez, Rodríguez, Arias y Ayoví; Humanante, Laurino, Mancilla, Naula y Díaz; y Mero.

Barcelona SC busca la revancha ante Guayaquil City. Carlos Klinger

Revancha en el Guayaquil City vs Barcelona SC

Por su parte, Barcelona SC, dirigido por el director técnico César Farías, llegará con su equipo estelar.

Alineación de Barcelona SC: Contreras; Vargas, Vallecilla, Rangel y Mina; Céliz, Lugo, Martínez y Rojas; Núñez y Parrales.

Cómo ver el partido EN VIVO

El partido se perfila como un duelo de revancha, luego de la inesperada victoria de Guayaquil City en la Noche Amarilla 2026.

El Guayaquil City vs Barcelona SC será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en televisión paga como a través de su plataforma digital, permitiendo que los hinchas que no puedan asistir al estadio disfruten del espectáculo en directo.

