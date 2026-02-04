Guayaquil City presenta su plantel: cronograma y dónde ver EN VIVO la Noche del City

La Noche del City 2026 arrancará desde las 15:00 y tendrá como figura principal a Damián ‘Kitu’ Díaz frente a Barcelona SC

Guayaquil City ya calienta motores para uno de los eventos más esperados por su hinchada: la Noche del City, jornada especial en la que el club presentará oficialmente a su plantilla para encarar la temporada 2026, marcada por su regreso a la Primera División del fútbol ecuatoriano.

El plato fuerte de la noche será un partido amistoso ante Barcelona SC, en un ambiente que combinará fútbol, música y espectáculo.

El estadio Christian Benítez se alista para una fiesta deportiva

El evento se desarrollará en el estadio Christian Benítez, ubicado en el parque Samanes, al norte de Guayaquil, y está previsto que inicie desde las 15:00, según confirmó la organización del club ciudadano.

Desde tempranas horas, los hinchas podrán disfrutar de una programación pensada para toda la familia, con actividades previas y shows musicales.

Artistas confirmados para la Noche del City 2026

De acuerdo con el cronograma oficial de la Noche del City 2026, la apertura del evento contará con las presentaciones artísticas de Tiago Alvarado y Andy Viteri, quienes serán los encargados de animar la previa antes del acto central.

Guayaquil City presenta su plantilla para la LigaPro y Copa Ecuador

Posteriormente, se realizará la presentación oficial del plantel que afrontará la LigaPro y la Copa Ecuador, torneos en los que Guayaquil City buscará ser protagonista tras su retorno a la máxima categoría.

Entre las 19:00 y 19:30 está prevista la salida al escenario del equipo dirigido por el director técnico Pool Gavilánez, con especial atención en la gran figura de la noche: Damián ‘Kitu’ Díaz, fichaje estelar del conjunto ciudadano para la temporada 2026.

Guayaquil City vs Barcelona SC: horario del amistoso

La expectativa por ver al experimentado volante es alta, especialmente luego de su ausencia en la reciente Noche Amarilla 2026, en el que Guayaquil City ganó 1-0 a Barcelona SC.

Tras la presentación, el plantel saltará al campo de juego para los trabajos de calentamiento, ya que a las 20:00 se disputará el esperado amistoso entre Guayaquil City y Barcelona SC, duelo que servirá como preparación para ambos equipos antes del inicio oficial de la competencia.

Shows musicales en el entretiempo del partido

Durante el entretiempo del compromiso, el espectáculo continuará con las actuaciones de los cantantes Torchy y Letra, quienes animarán a los asistentes en las gradas del estadio Christian Benítez.

El City llega motivado tras vencer a Barcelona SC en pretemporada

Guayaquil City llega con confianza a este partido, luego de haber vencido 1-0 a Barcelona SC en un amistoso de pretemporada, gracias a un gol del atacante Edison Mero.

Además, el técnico Pool Gavilánez confirmó que el ‘Kitu’ Díaz sí tendrá minutos en la Noche del City. “En este partido vamos a usarlo y tratar de que juegue la mayor cantidad de tiempo posible”, aseguró el estratega, aumentando la expectativa de los hinchas para una noche que promete ser inolvidable.

La fiesta de presentación de Guayaquil City, la Noche del City 2026, será transmitida EN VIVO por Zapping Sports, tanto por su canal de televisión pagada como plataforma digital.

