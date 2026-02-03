Fixture de la LigaPro 2026: Así se jugarán las 30 fechas de la primera fase

Barcelona SC, Emelec, Liga de Quito e Independiente del Valle ya conocen a sus rivales para la primera fecha de la LigaPro

Treinta fechas se disputarán en la fase inicial de la LigaPro 2026.

La LigaPro dio a conocer de manera oficial el fixture de la temporada 2026, que arrancará el viernes 20 de febrero de 2026, marcando el inicio de un nuevo año cargado de clásicos y duelos clave en busca del título.

Así será el formato de la LigaPro 2026 con 30 fechas

Según lo establecido por la organización, la fase inicial de la LigaPro 2026 estará compuesta por 30 fechas, las cuales se disputarán hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Este formato mantendrá la intensidad competitiva durante más de seis meses, con equipos peleando tanto por la clasificación al hexagonal final como por la clasificación a torneos internacionales.

Independiente del Valle es el actual campeón de la LigaPro. Franklin Jacome

Barcelona SC debutará como local en el estadio Monumental

En la fecha inaugural de la LigaPro 2026, uno de los partidos más atractivos será el que protagonizarán Barcelona SC y Técnico Universitario.

El Ídolo del Astillero arrancará la temporada como local en el estadio Monumental, donde buscará comenzar el torneo con una victoria ante su afición.

Emelec arranca la LigaPro 2026 con una dura visita en Quito

Por su parte, Emelec tendrá un debut exigente, ya que iniciará el campeonato en condición de visitante frente a Universidad Católica.

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, escenario que ha sido complicado para el conjunto eléctrico.

Independiente del Valle debuta como campeón ante Guayaquil City

El actual campeón de la LigaPro, Independiente del Valle, también será protagonista en la primera jornada.

El equipo rayado recibirá en casa al recién ascendido Guayaquil City, en un duelo donde el monarca buscará imponer su jerarquía desde el inicio del certamen.

Liga de Quito comenzará el torneo como visitante en Machala

En tanto, el subcampeón de la temporada 2025, Liga de Quito, tendrá que comenzar su camino lejos de casa.

Liga de Quito buscará el título de la LigaP´ro 2026. KARINA DEFAS / EXPRESO

Los albos visitarán a Orense en el estadio 9 de Mayo, en Machala, en un partido que promete ser uno de los más disputados de la jornada inaugural.

La fecha inaugural de la LigaPro 2026 se disputará de la siguiente manera:

– Independiente vs Guayaquil City

– Universidad Católica vs Emelec

– Orense vs Liga de Quito

– Barcelona SC vs Técnico Universitario

– Aucas vs Mushuc Runa

– Libertad vs Manta

– Delfín vs Deportivo Cuenca

– Macará vs Leones

Con este calendario, el torneo ecuatoriano se prepara para ofrecer una temporada llena de competitividad, sorpresas y fútbol de alto nivel desde el primer pitazo.

Fixture completo de la fase inicial de la LigaPro 2026

