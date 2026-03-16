Ley minera suma otra demanda de inconstitucionalidad en la Corte: ¿Por qué?

Pedro Bermeo (izquierda) y Leonidas Iza (derecha) acudieron a la Corte Constitucional este 16 de marzo de 2026.

Una nueva demanda de inconstitucionalidad contra una ley económica urgente llegó a la Corte Constitucional. Este 16 de marzo de 2026, la Ecuarunari, el Frente Nacional Antiminero y Yasunidos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley minera.

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El presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza, señaló que el Gobierno de Daniel Noboa intenta imponer una lógica unilateral que, a su juicio, rompe con la Constitución. El dirigente indígena mencionó tres elementos como motivación para la acción de inconstitucionalidad.

El primero, dijo, es la falta de respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, así como a la consulta ambiental. “Creemos que por presión o por intereses mineros que tiene la familia del presidente (Daniel Noboa), ni siquiera se ha molestado en leer los artículos correspondientes”, afirmó Iza.

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El segundo elemento tiene que ver con la rigurosidad que exige la implementación de proyectos mineros. Según explicó, anteriormente se requería una evaluación de los impactos ambientales. “Lo que se pretende ahora es reducir a un problema administrativo. Hoy necesitan simplemente autorización administrativa en casos de impacto social y ambiental”, mencionó el dirigente indígena.

Finalmente, Iza señaló que los habitantes de los territorios que protegen el agua y la vida, si estos son declarados áreas mineras, tendrán que convivir con la presencia de policías y militares encargados de resguardar a las empresas transnacionales. “Los ecuatorianos vamos a pagar de nuestros impuestos para que desarrollen las empresas transnacionales mineras”, indicó.

Por su parte, Pedro Bermeo, de Yasunidos, insistió en que la nueva ley no contempla la consulta prelegislativa. Argumentó que el cambio no podía darse en la forma en que ocurrió en la Asamblea, porque se trata de una reforma estructural que no encaja en la categoría de económico urgente.

Asamblea aprobó la ley urgente

El Legislativo tramitó el proyecto enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente. La aprobación ocurrió el 26 de febrero de 2026.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley minera de Daniel Noboa sin cuidado de su contenido ni de sus consecuencias. Foto: Flickr Asamblea Nacional

En la argumentación sobre los cambios propuestos, el oficialismo señaló que, en materia minera, la propuesta reformaba la ley vigente para precisar competencias institucionales, regular las etapas de exploración y explotación e incorporar disposiciones para fomentar la inversión y los clústeres mineros, además de áreas consideradas de interés estratégico.

Asimismo, en el ámbito energético se plantearon cambios a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar la planificación, la generación distribuida y el autoabastecimiento.

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