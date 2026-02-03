Super Bowl: Anuncios rompen récord y cuestan hasta $ 10 millones

La publicidad de uno de los eventos deportivos más esperados del año vuelve a registrar marcas de locura por pocos minutos

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks protagonizarán el Super Bowl de este domingo 8 de febrero.

El costo de los anuncios del Super Bowl LX rompe récords históricos, con tarifas que llegan hasta los 10 millones de dólares por un espacio publicitario de 30 segundos, mientras que el precio promedio ronda los 8 millones, según datos oficiales de la cadena NBCUniversal.

Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal, cadena encargada de la transmisión del Super Bowl este año, explicó en declaraciones a Bloomberg que el valor promedio de los anuncios se acerca al récord alcanzado en la edición anterior, cuando FOX poseía los derechos del evento.

This is the Super Bowl Commercial for 2026. Soo Beautiful. 🦅❤️❤️❤️ pic.twitter.com/n9niD6mEA7 — Susan (@emma6USA) January 26, 2026

El Super Bowl LX se disputará este domingo en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, un recinto con capacidad para 68.500 espectadores y que es la casa de los San Francisco 49ers desde 2014.

Sectores que dominan la publicidad del Super Bowl LX

Las marcas tecnológicas, farmacéuticas y de la industria del bienestar lideran la inversión publicitaria en esta edición del Super Bowl, de acuerdo con Marshall. Un dato clave es que casi el 40 % de los anunciantes no participaron en la final del año pasado, lo que confirma el atractivo creciente del evento para nuevas marcas.

Más allá del enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks, el Super Bowl es reconocido como uno de los mayores espectáculos televisivos del mundo, gracias al show del entretiempo y a sus esperados comerciales.

Este año, el espectáculo del medio tiempo estará a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny, lo que ha incrementado el interés del público joven y de marcas orientadas al entretenimiento digital.

Audiencia millonaria y campañas anticipadas

El último Super Bowl fue visto por un récord histórico de 128 millones de televidentes en Estados Unidos, consolidándose como el evento televisivo más visto del año.

Empresas como Pepsi, Pringles y Bud Light ya comenzaron a calentar el ambiente al publicar en redes sociales avances y versiones completas de los comerciales que se emitirán oficialmente durante el partido del domingo.

