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Avenida 25 de Julio Guayaquil
Los trabajos se realizan en diversos tramos de la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.Cortesía Municipio de Guayaquil

Arreglos en la avenida 25 de Julio: ¿cuánto durarán los trabajos?

En esta importante arteria vial del sur de Guayaquil se ejecutan tareas de cambio de la carpeta asfáltica

En la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, se iniciaron los trabajos de mantenimiento vial. Dichas labores se concentran en el tramo comprendido entre la Base Naval Sur y la ciudadela Valdivia.

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En ese sector se realiza el cambio de la carpeta asfáltica en puntos que se han deteriorado, especialmente tras las lluvias de las últimas semanas. La ejecución de estos trabajos está a cargo de personal de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil.

Para evitar un bloqueo total de la vía, los trabajos se ejecutan con cierres parciales, permitiendo que el tránsito continúe, aunque con restricciones que pueden provocar congestión en determinados momentos del día, sobre todo en horas pico.

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Avenida 25 de Julio: ¿cuánto durarán los trabajos de cambio de carpeta asfáltica?

Según la planificación municipal, la intervención tiene un plazo estimado de 10 días laborables. Durante ese tiempo se prevé retirar el asfalto dañado y colocar una nueva capa que permita mejorar las condiciones de circulación en la avenida 25 de Julio, arteria vial que a diario recibe a unos 100.000 vehículos.

Una vez concluido este tramo, el Municipio prevé continuar con trabajos de mantenimiento en otros segmentos de esta arteria vial.

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La intervención tendrá una duración estimada de 11 meses, periodo durante el cual se aplicarán cierres viales en el tramo comprendido entre las avenidas José María Egas y Agustín Freire. Estas restricciones se implementarán de forma progresiva mientras avanzan los trabajos, por lo que también se prevé desvíos de rutas de buses urbanos.

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