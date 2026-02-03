Inter Miami vs Barcelona SC: así es la lujosa suite presidencial que alojará a Messi

El astro argentino recibirá un trato exclusivo en Guayaquil, donde descansará en una suite presidencial

Lionel Messi tendrá la suite presidencial del hotel donde se hospedará Inter Miami.

La llegada de Lionel Messi a Guayaquil no solo genera expectativa por el partido amistoso entre Inter Miami y Barcelona SC, sino también por el lugar donde el astro argentino descansará y visualizará los goles que le marcará al Ídolo del Astillero.

(Te invito a leer: Guillermo Duró rescindió su contrato y Emelec busca nuevo entrenador)

El capitán de la selección de Argentina, actual campeona del mundo, tendrá un alojamiento de auténtico lujo: la suite presidencial del hotel Oro Verde, ubicado en la avenida Nueve de Octubre, en el centro de la ciudad, uno de los más exclusivos.

Un trato exclusivo para Lionel Messi en Guayaquil

La delegación de Inter Miami, integrada por más de 100 miembros entre jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo, arribará a Guayaquil el viernes 6 de febrero de 2026 en horas de la tarde.

Messi será el único jugador de Inter Miami que tendrá una suite presidencial. CHRISTIAN VINUEZA

El equipo de la Major League Soccer (MLS) se hospedará en el Hotel Oro Verde, ubicado en el centro de la ciudad, un punto clave por su seguridad, comodidad y cercanía a las principales vías.

Daniel Noboa anuncia aumento del 25 % al presupuesto para federaciones deportivas Leer más

La suite presidencial que solo ocupará el astro argentino

En entrevista exclusiva con EXPRESO, Ricardo Ferri, gerente general de la cadena hotelera, reveló detalles de la estadía del club estadounidense.

Según explicó, la comitiva de Inter Miami ocupará cerca de 100 habitaciones del edificio. Sin embargo, Messi recibirá un trato especial: será el único jugador alojado en la lujosa suite presidencial.

“Casi cien habitaciones ocuparán la comitiva de Inter Miami. Leo tendrá la suite presidencial y todo el resto de los jugadores tendrá habitaciones individuales. No hay mayores pedidos en este sentido”, detalló Ferri, dejando claro que el privilegio está reservado exclusivamente para la máxima figura del equipo.

El baño cuenta con jacuzzi. CHRISTIAN VINUEZA

156 metros cuadrados de lujo para el descanso de Messi

La suite presidencial donde descansará Messi hasta el domingo 8 de febrero de 2026, día en que Inter Miami dejará la ciudad, cuenta con 156 metros cuadrados distribuidos en dos amplios ambientes.

La sala de estar incluye una mesa de estudio, sistema de teatro en casa, TV LCD, comedor para cinco personas y espacios diseñados para relajarse con total privacidad.

Baño de mármol, jacuzzi e hidromasaje para la recuperación

El lujo continúa en el baño elaborado con mármol, equipado con un amplio jacuzzi, ducha de techo y duchas laterales con hidromasaje para dos personas, ideales para la recuperación física tras los entrenamientos y el partido.

Messi será titular en el Inter Miami vs Barcelona SC. EFE

El dormitorio donde Messi visualizará sus goles

El dormitorio dispone de una imponente cama de tres plazas, pensada para garantizar un descanso profundo. Será allí donde Messi podrá soñar y visualizar los goles que intentará marcar en el amistoso entre Inter Miami y Barcelona SC, programado para este sábado 7 de febrero de 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!