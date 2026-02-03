Guillermo Duró rescindió su contrato y Emelec busca nuevo entrenador

El estratega argentino no continuará en el Bombillo. El martes 3 de febrero dirigió su último entrenamiento en Samanes

Aunque Emelec atraviesa un periodo de transición institucional, con un representante legal al mando y sin una directiva oficialmente posesionada, la dinámica interna del club no se detiene. Prueba de ello es la salida del entrenador argentino Guillermo Duró.

El estratega llegó a un acuerdo de mutuo consentimiento para rescindir el contrato que lo vinculaba con el Bombillo hasta diciembre de 2026. La decisión se conoció este martes 3 de febrero y marca un nuevo capítulo en el proceso deportivo del conjunto azul.

Según pudo conocer EXPRESO, la desvinculación se dio en buenos términos entre ambas partes. Duró se despidió del plantel la mañana de este martes, luego de dirigir su último entrenamiento en el complejo de Samanes, cerrando así su etapa al frente del equipo eléctrico.

