Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Nilson Angulo, Anderlecht, Sunderland
Nilson Angulo, extremo ecuatoriano.Cortesía

Sunderland apuesta fuerte por Nilson Angulo con esta millonaria inversión

Con apenas 22 años, Angulo da el salto a Inglaterra tras brillar en Bélgica y con la Selección de Ecuador

La presencia ecuatoriana en la Premier League sigue en ascenso. El extremo Nilson Angulo será nuevo jugador del Sunderland, club que actualmente se ubica en la zona media de la liga inglesa, considerada la más competitiva del planeta.

El internacional tricolor llega procedente del Anderlecht de Bélgica. Según Sky Sports, el acuerdo se cerró en 15 millones de libras esterlinas más 2,5 millones en variables, una cifra que ronda los 23,5 millones de dólares, convirtiéndose en una de las ventas más importantes del club belga en los últimos años.

(Le puede interesar: ¿Cómo y dónde comprar entradas para el Barcelona SC vs. Inter Miami de Lionel Messi?)

Angulo superó los exámenes médicos el lunes 2 de febrero y se incorporará al Sunderland como reemplazo del marfileño Simon Adingra, quien está próximo a cerrar su transferencia al AS Mónaco. La información fue revelada por Fabrizio Romano, especialista en el mercado europeo.

GHMOOLUWUAAUXW9
El ecuatoriano Nilson Angulo (d) convirtió el gol de la victoria de Anderlecht ante Brujas.Cortesía

Con 22 años, el futbolista nacido en Quinindé será el tercer ecuatoriano en disputar la Premier League 2025-26, torneo en el que ya destacan Moisés Caicedo (Chelsea) y Piero Hincapié (Arsenal), referentes de la actual generación tricolor.

Emelec

Explosión Azul 2026: ¿Emelec hará su presentación y la Copa del Pacífico?

Leer más

Un crecimiento sostenido en Europa

A Nilson Angulo le tomó cuatro temporadas consolidarse como titular en el Anderlecht. Llegó en agosto de 2022, tras formarse en la sub-19 del club belga, y su evolución en Europa y en la Selección de Ecuador lo colocó en la órbita de clubes ingleses como Manchester United y Tottenham.

RELACIONADAS

El rendimiento del ecuatoriano avala la inversión. En la presente temporada suma siete goles y ocho asistencias en 30 partidos, su mejor registro desde que el canterano de Liga de Quito dio el salto al fútbol europeo.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Operativo contra el narcotráfico decomisa sustancias valoradas en $25 millones

  2. Contexto político y judicial del caso Triple A: ¿Qué hay detrás del juicio a Aquiles?

  3. EEUU enfrenta caos invernal: más de 110 muertes y cancelaciones de vuelos por el frío

  4. Lewis Hamilton y Kim Kardashian, escandaloso encuentro: ¿novios o amigos?

  5. Clima en Ecuador: lluvias y tormentas eléctricas seguirán hasta el 5 de febrero

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

  2. Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

  3. Metro de Quito y plusvalía: las zonas donde más subió el valor del suelo

  4. Terror en bus del sur de Quito: asaltantes armados usaron un perro para robar

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 2 de febrero de 2026

Te recomendamos