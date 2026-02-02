Sunderland apuesta fuerte por Nilson Angulo con esta millonaria inversión

Con apenas 22 años, Angulo da el salto a Inglaterra tras brillar en Bélgica y con la Selección de Ecuador

La presencia ecuatoriana en la Premier League sigue en ascenso. El extremo Nilson Angulo será nuevo jugador del Sunderland, club que actualmente se ubica en la zona media de la liga inglesa, considerada la más competitiva del planeta.

El internacional tricolor llega procedente del Anderlecht de Bélgica. Según Sky Sports, el acuerdo se cerró en 15 millones de libras esterlinas más 2,5 millones en variables, una cifra que ronda los 23,5 millones de dólares, convirtiéndose en una de las ventas más importantes del club belga en los últimos años.

Angulo superó los exámenes médicos el lunes 2 de febrero y se incorporará al Sunderland como reemplazo del marfileño Simon Adingra, quien está próximo a cerrar su transferencia al AS Mónaco. La información fue revelada por Fabrizio Romano, especialista en el mercado europeo.

El ecuatoriano Nilson Angulo (d) convirtió el gol de la victoria de Anderlecht ante Brujas. Cortesía

Con 22 años, el futbolista nacido en Quinindé será el tercer ecuatoriano en disputar la Premier League 2025-26, torneo en el que ya destacan Moisés Caicedo (Chelsea) y Piero Hincapié (Arsenal), referentes de la actual generación tricolor.

Un crecimiento sostenido en Europa

A Nilson Angulo le tomó cuatro temporadas consolidarse como titular en el Anderlecht. Llegó en agosto de 2022, tras formarse en la sub-19 del club belga, y su evolución en Europa y en la Selección de Ecuador lo colocó en la órbita de clubes ingleses como Manchester United y Tottenham.

El rendimiento del ecuatoriano avala la inversión. En la presente temporada suma siete goles y ocho asistencias en 30 partidos, su mejor registro desde que el canterano de Liga de Quito dio el salto al fútbol europeo.

