Noche Amarilla 2026, Barcelona sc,
Barcelona SC realizó la Noche Amarilla 2026 el 31 de enero.CARLOS KLINGER

Escándalo en Noche Amarilla 2026: Hincha herida y polémica por arma en el Monumental

Aficionados exigen mayores garantías de seguridad luego de los peligrosos sucesos vividos en la fiesta del Barcelona SC

  • Christopher Montalván

La Noche Amarilla 2026 de Barcelona SC quedó marcada por incidentes que empañaron la gran fiesta deportiva en el estadio Monumental. Más allá del resultado futbolístico, la viralización de una explosión accidental y la presencia de armamento en una suite han encendido las alarmas de seguridad.

Durante el evento, una aficionada resultó herida tras la manipulación irregular de explosivos en la tribuna. El video, difundido rápidamente en redes sociales, muestra el momento exacto de la detonación. La mujer afectada debió recibir asistencia inmediata tras quedar aturdida por el fuerte impacto del artefacto.

La controversia aumentó tras circular una fotografía que mostraba un arma de fuego dentro de una suite del estadio. En la imagen se observa una pistola junto a una botella de whisky, lo que desató fuertes críticas hacia los protocolos de control y vigilancia del club.

En lo deportivo, el "Ídolo del Astillero" no logró dar una alegría a su hinchada al caer 1-0 frente a Guayaquil City. El único tanto del encuentro fue obra de Edinson Mero, silenciando un escenario que lució casi al máximo de su capacidad permitida este año.

Acción del partido amistoso de fútbol Ecuador: Barcelona SC vs Guayaquil City.
Acción del partido amistoso de fútbol Ecuador: Barcelona SC vs Guayaquil City.Carlos Klinger
Emelec

Explosión Azul 2026: ¿Emelec hará su presentación y la Copa del Pacífico?

El Partido de la Historia ante el Inter Miami de Messi

Barcelona SC ya entrena enfocado en su revancha ante el City el miércoles 4 de febrero en el Christian Benítez. Sin embargo, toda la atención se centra en el próximo 7 de febrero, cuando reciban al Inter Miami de Lionel Messi en el esperado evento denominado Partido de la Historia.

La dirigencia amarilla enfrenta ahora el reto de endurecer las requisas para evitar que estos actos violentos se repitan en futuros cotejos. La seguridad será prioritaria para garantizar que el espectáculo internacional contra Messi sea una verdadera celebración familiar sin riesgos para los asistentes locales.

