¿Cómo y dónde comprar entradas para el Barcelona SC vs. Inter Miami de Lionel Messi?

Conoce el paso a paso, costos por localidad y los canales oficiales para asegurar tu boleto

El regreso de Lionel Messi al estadio Monumental es una realidad. Ecuador vivirá un acontecimiento sin precedentes con el duelo entre Barcelona SC e Inter Miami, un evento anunciado como 'El Partido de la Historia', programado para 2026. La expectativa crece en Guayaquil por lo que será mucho más que un amistoso internacional.

Los organizadores adelantan que el espectáculo incluirá un formato especial para despedir a Messi de la región, previo a su participación en el Mundial 2026. El astro argentino no pisa territorio ecuatoriano desde 2021, un detalle que potencia el atractivo de un evento que prevé una masiva asistencia de aficionados.

El miércoles 10 de diciembre se confirmó oficialmente la realización del evento en el estadio Monumental. Daniel Molina, parte del comité organizador, aseguró que este es “un proyecto emblemático para el país” y destacó que una alianza entre Colombia y Ecuador hará posible un show deportivo de alcance continental.

El estadio Monumental del Barcelona SC será sede del amistoso ante Inter Miami. Cortesía

Precio de entradas para asistir al Inter Miami vs Barcelona SC

El Partido de la Historia anunció una modificación en los precios de las entradas, reafirmando su compromiso con la afición y con todos quienes sueñan con vivir una noche inolvidable.

LOCALIDADES Y PRECIOS

Experiencia Messi: $ 550

Suite Socios: $ 180

Palco Propietarios: $ 125

Palco: $ 180

Palco Pisener: $ 150

Palco 6: $ 90

Tribuna Oeste Baja: $ 140

Tribuna Lateral Oeste Baja: $ 120

Tribuna Este: $ 90

General Norte: $ 40

General Sur: $ 40

¿Dónde comprar entradas para el Inter Miami vs. Barcelona SC?

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial elpartidodelahistoria.ec así como en los distintos puntos de venta físicos en farmacias Cruz Azul y Pharmacy's habilitados a nivel nacional.

Además, la organización informó que ya se encuentra habilitada la validación de entradas. Quienes adquirieron sus boletos desde el inicio recibirán vía correo electrónico y de forma automática la notificación de su saldo a favor y los beneficios correspondientes, los cuales podrán utilizar para la compra de entradas adicionales, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

