El drama para cobrar continúa entre trabajadores de Aucas

Un empleado despedido relata cómo el club no le da respuesta, ni atendió la primera notificación del Ministerio del Trabajo

Despidos, sueldos impagos que llegan a acumularse por meses, y falta de respuestas, siguen siendo la realidad para los trabajadores en Sociedad Deportiva Aucas. Y es que mientras la prioridad es armar el equipo para esta temporada, el drama de los empleados se agudiza y ni siquiera siendo despedidos consiguen cobrar.

También puedes leer: (Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Australia: Reacciones, récords y ranking)

El caso más reciente es el de Freddy Rojas, quien trabajó en Aucas desde 2017 y fue despedido de forma verbal el 12 de enero. En diálogo con EXPRESO, cuenta que desde que salió, nadie ha dado cara con respecto a los valores pendientes y su liquidación. Dice que cuando lo despidieron, le debían los sueldos de noviembre y diciembre, más el décimo. Además de las aportaciones al IESS de casi dos años, que sin embargo sí fueron descontadas de los sueldos.

Según explicó Rojas, acudió al Ministerio de Trabajo, que determinó una mediación con el club para el viernes 24 de enero, con la particularidad de que la notificación al representante legal de Aucas, Pablo Montúfar, ni siquiera fue recibida en las instalaciones. “Ya presentamos la denuncia, pero fui a la oficina y no nos recibieron; fuimos directamente al estadio y que tampoco, dijeron que vayamos al norte (a la sede). Ahí el administrador, Sebastián Medina, por teléfono, dijo que ponga el papel en la pared o donde sea”, relató Freddy.

Morejón y Hurtado piden alto y solución a la pugna COE - Viceministerio Leer más

De la escena de Freddy, junto a su abogado, pegando el papel en la puerta del estadio, fue testigo este medio. Con ese gesto, a decir del abogado Óscar Sánchez, era previsible que el club no se presentaría a la mediación en la que debía mostrar comprobantes de los pagos al trabajador.

Sobre este caso y la situación de los empleados del club, EXPRESO solicitó una versión a Sebastián Medina, administrador, quien indicó que en el momento del contacto vía mensajes no tenía tiempo. A través del área de comunicación del club, se solicitó una entrevista, pero el pedido no fue atendido hasta el cierre de esta edición.

Afectación personal

Con este escenario, Freddy acudió a EXPRESO desesperado. Dijo que de él depende económicamente un hijastro con discapacidad intelectual que requiere terapias específicas. “Tengo un hijo que necesita medicinas y yo no puedo fallar en eso, entonces he tenido que buscar préstamos. Ellos (Aucas) no se ponen la mano en el corazón para ver que nosotros necesitamos”, acotó.

Freddy Rojas sostiene económicamente a un hijastro con discapacidad intelectual. MISHELL DUQUE

El hombre cuenta que frente al tipo de discapacidad que presenta su hijastro, él lo tenía en clases de natación que lo ayudaban a mantenerse estable, pero tuvo que sacarlo. “Esa era una terapia, pero como no pagaban yo no pude tenerlo ahí. No puedo hacer nada, estoy de manos atadas”, lamenta.

Al igual que otros empleados del club, Rojas ha entrado en un círculo complejo de deudas, ya que desde la dirigencia han normalizado pagar cada dos o tres meses. Incluso, dice, está dispuesto a ceder en el monto de liquidación con tal de poder atender a esos acreedores que le llaman constantemente para cobrar.

Contratos dejan deudas

Que Aucas sea un “mal pagador” no es algo nuevo, y no solo los empleados de nómina lo sufren. De hecho, el club cuenta con personal vía facturación o contrata servicios externos, que tampoco cumple a tiempo.

Según conoció este medio, hay profesionales que ya no fueron renovados este 2026. Ellos no recibían el pago de sus servicios desde agosto del año anterior. Así mismo, un profesional del área de producción fotográfica continua a la espera de pagos de hace un año y sin que ningún dirigente le brinde respuestas.

Los perjudicados ven actualmente con indignación cómo Aucas sigue contratando jugadores; esto ante la mirada de muchos medios y periodistas afines al club que vuelcan la atención solamente al primer equipo, aún conociendo el drama que viven los trabajadores.

Para más contenido, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!