Empleados de Aucas, impagos y sin afiliación, piden respuestas

Sin sueldos, décimo, ni IESS, temen ser despedidos, sin que la FEF o Liga Pro los consideren dentro de controles económicos.

La crisis del fútbol ecuatoriano tiene rostros que no alcanzan a visibilizarse y uno de los casos más críticos es el de los empleados de Aucas, que cerraron el año pasado sin cobrar sus sueldos de los tres últimos meses, ni el décimo. Para completar su complicada situación, no cuentan con los pagos de su afiliación al IESS desde hace casi dos años. Apenas el último viernes recibieron el pago de octubre.

También puedes leer: (Caicedo y Hincapié, frente a frente en la semifinal Chelsea vs Arsenal en Inglaterra)

Así lo relata a EXPRESO un trabajador del club, que ha vivido de primera mano esta situación y acude a este medio ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del equipo. Según cuenta, no hay nadie que les dé explicaciones y al dueño del equipo, Danny Walker, ni siquiera se lo ve por las instalaciones.

Prefiere guardar su identidad, dice, porque cuando decidieron reclamar y colocaron carteles afuera del estadio Gonzalo Pozo, en enero de 2025, recibieron llamados de atención y hoy varios temen ser despedidos como, de hecho, le sucedió a un compañero al iniciar esta semana. “Nos dicen que esta gente es poderosa y que si ellos quieren nos ponen el visto bueno y nadie quiere perder los años de afiliación”, cuenta la fuente consultada.

Barcelona SC entra en austeridad: de 14 a 6 millones para el 2026 Leer más

Una afiliación que, de todas formas, no se ha pagado desde abril de 2024 y que ellos no entienden cómo el club no ha recibido alguna sanción. Según conocen, habrían llegado a algún acuerdo con el IESS en un momento, pero nada más, simplemente que tienen bloqueados los servicios. “No tenemos posibilidad de atendernos o de hacer algún préstamo quirografario”, lamenta el empleado.

Lo cierto es que tampoco el ámbito del fútbol ofrece alguna alternativa para los empleados, pues solo hay determinado control para los casos de futbolistas y que, como se ha visto, tampoco es eficiente. El control financiero de la LigaPro no contempla al personal administrativo ni otras áreas. Lo hace exclusivamente de la plantilla de jugadores y de aquellos que tienen registro en el sistema de competencia.

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) establece en el artículo 153 de su reglamento disciplinario sanciones para quienes no presenten las planillas de pago al IESS mensualmente, pero solo se cita a jugadores y no a empleados. Sin embargo, la FEF no aplica su propio reglamento y ha dejado de solicitar de manera directa las planillas. De hecho, tampoco lo pidió en las fases iniciales de la Copa Ecuador, torneo que organiza.

Nadie les da respuestas desde la dirigencia

Mientras los trabajadores administrativos, de limpieza, mantenimiento y otras áreas continúan en sus actividades, buscan que alguien les informe qué sucederá con sus pagos y cómo seguirá la situación, pues desde hace más de dos años vienen cobrando fuera de plazos. “Cada tres o cuatro meses, nos pagan uno. Y además no podemos pedir vacaciones cuando queremos, si no cuando ellos nos dicen”, cuenta el empleado.

De paso, según confirmó este medio, en el club se busca reestructurar para reducir gastos, pues la crisis es evidente. Eso lo saben varios trabajadores, pues de hecho el año pasado ya hubo despidos y el último lunes otro compañero recibió el aviso de salida. Pero nadie les da más explicaciones, pues ni siquiera tienen ocasión de cruzarse a los dirigentes. Ha sido la contadora del equipo la que ha recibido los reclamos.

En enero de 2025 los empleados ya reclamaron por incumplimientos en sus haberes. CORTESÍA

Varios incumplimiento

A pesar de que Aucas busca actualmente proyectar una imagen de un club ordenado y con un proyecto de formativas, no es la primera vez que queda en evidencia por incumplimientos económicos bajo la administración del empresario Danny Walker.

En 2024, por ejemplo, un fallo de la FIFA le obligó a pagar el reclamo de varios jugadores campeones en 2022 que demandaron por premios, entre ellos Sergio López, Víctor Figueroa y Francisco Fydriszewski. En aquella ocasión también fueron perjudicados empleados, a quienes les habían ofrecido un porcentaje del premio y, a pesar de tener un documento firmado por el mismo Walker, nunca recibieron ese dinero.

En 2023, el entrenador argentino Luis Soler reiteraba públicamente su malestar por una deuda del año 2021 con él y su asistente Máximo Villafañe. El argentino usaba sus redes sociales para dirigir mensajes al propio Walker, y a Pablo Montúfar, presidente del equipo.

A pesar de la falta de recursos, Aucas inició los trabajos de pretemporada en cancha el lunes, con Norberto Araujo como nuevo entrenador, y con los refuerzos Erick Japa, Stiven Tapiero y Andrés Mena.

Para más contenido, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!