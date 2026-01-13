Barcelona SC entra en austeridad: de 14 a 6 millones para el 2026

David Álvarez presidente de la Comisión de fútbol explica el nuevo modelo económico del Ídolo y la situación de César Farías

Barcelona entró en modo austeridad. Sin fuegos artificiales, sin billetera abierta y con la calculadora siempre a mano. El Ídolo del Astillero empieza a caminar el 2026 lejos de los mercados exuberantes y de los nombres rimbombantes que, durante años, inflaron nóminas y expectativas. Hoy, la consigna es otra: sobrevivir sin perder identidad.

La directiva decidió frenar en seco y mirar hacia dentro. Así lo expuso David Álvarez, nuevo presidente de la Comisión de Fútbol, quien no esquivó los números ni maquilló la realidad. “El año pasado fueron casi 14 millones (de presupuesto). Este año apuntamos a que sea entre 5 y 6 millones”, precisó. Un recorte drástico que sacude cualquier planificación y obliga a repensar el modelo deportivo.

Los entrenamientos en Quito

El entrenador Farías sabe del presupuesto 2026

Pero Barcelona no quiere resignarse a competir solo por cumplir. Álvarez fue claro al marcar la hoja de ruta: La apuesta pasa por dar espacio a muchos jóvenes, construyendo un equipo más corto de presupuesto, pero con hambre y sentido de pertenencia. El mensaje baja al camerino y sube a la tribuna: menos chequera, más compromiso.

En ese contexto aparece César Farías. El entrenador venezolano, llamado a liderar esta etapa de contención, aún no se ha sumado presencialmente a los trabajos que ya arrancaron en Guayaquil y continuaron en Quito. La ausencia no responde a dudas futbolísticas ni a desencuentros internos. Es un asunto administrativo.

El entrenador César Farías cuando era entrenador de Aucas. API

La austeridad ha llegado a Barcelona SC

Álvarez lo explicó sin dramatizar el escenario: “Por su nacionalidad venezolana, ahora requiere visa. Estamos trabajando en eso y, mientras tanto, iniciamos los trabajos con su preparador físico, Isaac Ramos”. El equipo no se detiene; el proyecto tampoco.

Barcelona se prepara para un año sin lujos, pero con urgencias. Austeridad no como excusa, sino como desafío. Porque en el Ídolo, incluso con menos, la exigencia sigue siendo la misma: competir, resistir y no traicionar su historia.

