Así es César Farías por dentro, el DT que Barcelona SC eligió para tiempos de fuego

Exjugadores revelan el perfil interno de Farías: autoridad, respaldo al plantel y cero tolerancia a estrellas de camerino

César Farías es una realidad en Barcelona SC. El venezolano aterrizará en un Ídolo sumido en una crisis de resultados, un camerino golpeado y un presupuesto corto para el 2026; de ahí que el DT no llega como salvador, sino como ‘bombero’ en un equipo donde el manejo técnico siempre ‘quema’.

Pese a que el capítulo más ‘recordado’ del técnico es el altercado que tuvo en 2023 con el argentino Brian Oyola, cuando lo agredió, mientras dirigía a Delfín, en un partido en Quito, la pregunta clave hoy sería ¿cómo es el técnico a la interna?.

EXPRESO conversó con dos futbolistas que lo tuvieron como entrenador en Aucas en 2022 y parte del 2023, quienes pese a pedir no revelar su nombre, dieron detalles importantes de cómo es el timonel cuando la pelota pesa y el vestuario tiembla.

El hombre que le gusta la disciplina sobre todo

Para ellos, de entrada, Farías entiende su rol como pocos: es director técnico, responsable, y da la cara.

“Después de lo que se vio en Barcelona en diciembre (de 2025), estoy más que seguro que a Farías no le hacían eso de paralizar (los entrenamientos). Él es de los que te defiende ante los dirigentes; él pone el pecho, pero a cambio te exige entrenar al 200 %. No le gustan los que se creen estrellas, dueños del camerino o del equipo. A esos, el ‘profe’ los ve de lejos”, opinó uno de sus exdirigidos.

De acuerdo con otro de los jugadores a los que dirigió, para Farías, los egos de camerino no existen. No cree en líderes autoproclamados, ni en cabecillas que manejan el grupo desde la sombra. Para él, los jugadores son jugadores; no jefes, ni figuras intocables o marcas personales para el marketing.

‘Limpieza’ y respaldo

Con las salidas de Janner Corozo, Octavio Rivero, Brian Oyola, Ignacio de Arruabarrena (oficializado ayer por el mismo equipo), entre otros, el vestuario del Ídolo quedó liviano, casi vacío, por lo que la idea de “empezar de nuevo” es el eje.

José Gabriel Cevallos llega a Barcelona SC tras su paso en Macará. CORTESIA

De acuerdo con los registros, Farías llega al Ídolo con dos títulos de campeón en el balompié profesional, el primero con The Strongest de Bolivia en el torneo Apertura 2016; posteriormente, en 2022, cambió la historia en Aucas al lograr su primer estrella de campeón nacional, justamente ante Barcelona, el que ahora será su club.

A eso se suma también que dirigió varias selecciones nacional en su natal Venezuela y más recientemente en Bolivia.

