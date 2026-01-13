Barcelona trabajará en medio del confort y privacidad en Quito

El Ídolo realizará aclimatación a la altura como parte de la pretemporada. El complejo Zakua Gardens recibirá a los amarillos

Zakua Gardens está ubicado en la parroquia de Puembo, a 50 minutos de la capital.

Con el objetivo de aprovechar los beneficios de trabajar en la altura, Barcelona decidió realizar parte de los trabajos de la pretemporada en Quito.

Lea también: LigaPro 2026 inicia en febrero con un formato que cambia el destino de los clubes

El complejo Zakua Gardens, en Puembo, al nororiente de la capital, es el elegido por el Ídolo para ser su sede durante 12 días de entrenamientos.

El lugar reúne las características técnicas y prácticas de un centro de alto rendimiento destinado para la práctica profesional del fútbol y otros eventos al aire libre.

Michael Morales: el nuevo auto BMW del peleador ecuatoriano de la UFC Leer más

“Contamos con un predio de 77.000 metros cuadrados de espacios abiertos, que están acondicionados para recibir a delegaciones deportivas, con todas las comodidades e instalaciones que puedan necesitar para sus entrenamientos”, mencionó Andrés Yépez, administrador del complejo.

Los cuatro últimos campeonatos nacionales de primera división han sido ganados por equipos de Quito y romper con esa hegemonía es una de las razones por las que los amarillos entrenarán en la altura desde este martes 13 hasta el sábado 24 de enero.

El centro cuenta con dos canchas reglamentarias y una destinada al calentamiento previo a una práctica, dos camerinos, un gimnasio, restaurante, centro médico, bodegas de utilería, salón comedor y dos lagos que funcionan como reservorios. Además, 22 habitaciones para recibir entre 47 y 56 personas.

Sobre el acercamiento del cuadro torero de cara a su pretemporada, Yépez comentó que “los directivos de Barcelona llegaron hace más o menos un mes a conocer el predio, haciendo una avanzada, y se dieron cuenta de que les funcionaba bastante bien para lo que tenían planificado”.

Los Pedidos del Ídolo

Las habitaciones que recibirán a los jugadores de Barcelona durante 12 días. Matthew Herrera / Expreso

Entre los requerimientos que ha realizado el Ídolo para su estancia en el complejo fue tener tranquilidad para realizar sus prácticas en la cancha y en el gimnasio, que se priorice la seguridad del plantel y los jugadores, y un menú específico para deportistas que incluya proteínas, carbohidratos, grasas saludables, entre otros.

En cuanto al personal que labora en el complejo, no se les ha indicado nada especial, más allá de que estén atentos a cumplir con las necesidades y comodidades que los jugadores y cuerpo técnico tengan.

“Aquí hemos tenido a numerosas delegaciones deportivas, fuimos anfitriones de las selecciones femeninas que participaron en la Copa América del año pasado, y eso avala nuestra experiencia”, resaltó Yépez.

Añadió que “lo que necesita un equipo de fútbol es una buena herramienta de trabajo (canchas), un lugar donde descansar y donde comer, además de otras que también tenemos, pero nos estamos enfocando en perfeccionar estas tres aristas para colaborar en la preparación de Barcelona”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!