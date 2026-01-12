Michael Morales: el nuevo auto BMW del peleador ecuatoriano de la UFC

El luchador nacido en Pasaje mostró en redes sociales la nueva 'joya' en la que recorrerá las calles en Estados Unidos

El peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas Michael Morales, integrante invicto de la división de peso wélter en la Ultimate Fighting Championship (UFC), compartió este lunes 12 de enero en sus redes sociales la adquisición de un nuevo automóvil.

El deportista oriundo de Pasaje, provincia de El Oro, publicó videos y fotos en los que se le observa emocionado al recibir y probar el vehículo marca BMW, generando una rápida repercusión entre sus seguidores y la comunidad deportiva nacional.

En las imágenes, Morales aparece reaccionando con sorpresa y alegría al momento de la entrega, mientras inspecciona el interior y exterior del auto que parece ser de la marca de autos deportivos BMW.

El peleador, quien actualmente se prepara en México para su agenda de combates en 2026, utilizó el momento para mostrar este logro personal tras un 2025 destacado en el que consolidó su posición en el ranking elite de su categoría. Este anuncio se suma a otros gestos del atleta, como el obsequio de un automóvil nuevo a su madre Katty Hurtado en agosto de 2025, que también captó atención pública por su carácter familiar y emotivo.

Posible próxima pelea de Michael Morales

El posible rival señalado por Morales es el australiano Jack Della Maddalena, ex campeón de peso wélter y uno de los contendientes de élite en la división de las 170 libras. Este enfrentamiento se perfila como una prueba clave para Morales, quien viene de un 2025 destacado con victorias contundentes, incluyendo un nocaut técnico en el primer round ante Sean Brady en UFC 322 (15 de noviembre de 2025).

Aunque el ecuatoriano ha expresado su deseo de pelear por el título, la promoción ha optado por este matchup como paso previo, ya que el actual campeón Islam Makhachev no aceptó una oferta para enfrentarlo en enero y apunta a otras defensas o 'superpeleas'.

Hasta el momento, la UFC no ha confirmado oficialmente la cartelera ni la fecha exacta, por lo que el combate permanece en fase de conversaciones avanzadas. De concretarse, este duelo representaría uno de los combates más exigentes en la carrera del tricolor y podría acercarlo significativamente a una oportunidad titular.

