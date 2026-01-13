Expreso
Estadio Monumental
NOCHE AMARILLA PRESENTACIÓN DE LA PLANTILLA DE JUGADORES Y PARTIDO BARCELONA VS MUSHUC RUNA DESPEDIDA DE MATIAS OYOLA PERIODISTA: GINO ZAMBRANO FECHA: 28/01/2023 Agencia (ag-extra)archivo

Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil

Barcelona SC comenzó a detallar el evento de presentación de sus jugadores para esta temporada en LigaPro

Tras un 2025 agridulce en el que los festejos por el centenario no se tradujeron en títulos, Barcelona Sporting Club ya calienta motores para la nueva temporada. La dirigencia canaria ha comenzado a revelar los detalles de su tradicional Noche Amarilla, que este año volverá a tener una doble edición para conectar con su hinchada en la Costa y la Sierra.

Lea también: José Gabriel Cevallos: el peso de un apellido que vuelve al arco de Barcelona SC

A través de sus canales oficiales, el club anunció con un video que la capital del país volverá a ser sede del evento. Bajo la premisa de que "la única noche en la que brilla el sol llega a Quito", el Ídolo confirmó que la cita será el próximo 13 de febrero. El precio de los boletos, a la fecha, aún no se dieron a conocer.

Aunque la institución no ha emitido un comunicado formal sobre la fiesta en el Estadio Monumental, la cadena televisiva encargada de los derechos de transmisión se adelantó al anuncio. Según el medio, la Noche Amarilla en Guayaquil se llevará a cabo el sábado 31 de enero de 2026, siendo esta la fecha en la que se presentaría oficialmente el grueso de la plantilla y la estrella invitada.

Barcelona, Noche Amarilla, Quito, Deportivo Quito.
Barcelona fue sorprendido por Deportivo Quito en la Noche Amarilla 2025.RENÉ FRAGA / EXPRESO

Pretemporada con incógnitas en Barcelona SC

A pesar de que los trabajos de campo ya iniciaron, el equipo torero atraviesa un periodo de transición con varios frentes abiertos:

Cuerpo Técnico: Aún no se ha oficializado al nuevo estratega que tomará las riendas para 2026, a pesar de eso, el venezolano César Farías ha sido el elegido.

Fichajes: Hasta el momento, el club solo ha reportado el regreso de un jugador tras su préstamo, manteniendo en vilo a la hinchada sobre las nuevas contrataciones.

El reto deportivo: Tras cerrar un 2025 "en blanco", la presión por volver a levantar un trofeo es la prioridad absoluta para el nuevo ciclo.

La Noche Amarilla 2026 busca ser el punto de partida para que el Ídolo del Astillero recupere el protagonismo perdido en la temporada de su centenario. Esta campaña deberá afrontar la LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores (desde la fase 2).

