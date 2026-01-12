Expreso
El director técnico César Farías de Aucas ayer en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Aucas y Racing en estadio Chillogallo en Quito (Ecuador).
César Farías dirigirá otra vez en el fútbol ecuatoriano.EFE / José Jácome

César Farías convence a Barcelona y solo un trámite retrasa su presentación oficial

El proyecto deportivo sedujo al técnico venezolano, que avaló la pretemporada en Quito

No hay anuncio oficial, pero en Barcelona ya hablan en clave de futuro. César Farías es el nuevo entrenador del Ídolo, y su llegada al país es cuestión de horas. El único obstáculo no está en la cancha ni en el contrato, sino en un trámite migratorio que obliga al técnico venezolano a gestionar una visa para ingresar a Ecuador.

La dirigencia mantiene el control del escenario. David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, explicó que el retraso no altera la planificación. “Esperamos contar con él entre miércoles y jueves. Mientras tanto, iniciamos los trabajos con su preparador físico, Isaac Ramos”, señaló antes de arribar a Quito, sede de la pretemporada 2026.

Barcelona no improvisa. El cuerpo técnico comenzará a marcar el ritmo incluso antes de que Farías pise el país. Para la directiva, eso es una señal del compromiso del entrenador, quien desde el primer contacto mostró interés real por el proyecto deportivo. “Desde el inicio le gustó la idea, no fue una negociación complicada”, confesó Álvarez.

Matías Oyola explicó elección de Farías

Matías Oyola, gerente deportivo, fue más allá del nombre. Explicó que la elección pasó por un análisis profundo. “Revisamos su trayectoria, los equipos y selecciones que ha dirigido. Tiene experiencia en clubes de la magnitud de Barcelona y confiamos en su trabajo”, afirmó.

La decisión de trabajar diez días en Quito también forma parte del plan. Oyola detalló que la idea ya estaba definida y que Farías la respaldó. “Conoce el lugar, el clima y cree, como nosotros, que esto fortalecerá la unión del grupo. Coincidimos en que era la mejor opción”.

Barcelona inicia un nuevo ciclo con expectativa y cautela. El entrenador está elegido, el camino trazado y la pretemporada en marcha. Falta que Farías cruce migración para que el proyecto deje de ser promesa y empiece a ser realidad.

