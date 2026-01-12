Fabián Frías firma con Astillero FC y comienza un nuevo sueño futbolero en Guayaquil

Astillero FC apuesta por la experiencia de Fabián Frías para consolidar su proyecto deportivo y afrontar la Copa Ecuador 2026

No es un fichaje más. Es una declaración de intenciones. Astillero, uno de los clubes más jóvenes de la provincia, apuesta por un técnico curtido desde el 2013 en el fútbol ecuatoriano, con la idea clara de crecer desde abajo, desde las bases que se forjan al sur de Guayaquil, donde el balón rueda con más ilusión que recursos. Frías firmó su contrato junto a la presidenta del club, la Lcda. María Eliza Palma, sellando un proyecto que mira más allá del resultado inmediato.

El recorrido del argentino no es corto ni improvisado. Llegó en 2013 como asistente técnico en Deportivo Cuenca y desde ahí inició una travesía que lo llevó por Gualaceo en 2016, Colón de Manabí, un retorno al propio Gualaceo, Técnico Universitario, Atlético Porteño y varias temporadas en Manta. En 2024 volvió a Gualaceo, y en 2025 fue parte de Olmedo y Mushuc Runa, sumando experiencias en distintos contextos, desde la urgencia por no descender hasta la presión por ascender.

Astillero FC campeón de Guayas jugará ante La Cantera de Pastaza. Cortesía ASO Guayas

Con la base de las divisiones menores



Frías, exarquero en su etapa de jugador, entiende el fútbol desde el orden, la lectura del juego y la formación. Por eso, además de dirigir al primer equipo, seguirá de cerca las divisiones menores, convencido de que ahí se gana el verdadero campeonato: el del tiempo.

Astillero FC estuvo a un paso de la Serie B en 2025. El ascenso se escapó, pero dejó una enseñanza. En 2026 tendrá la vitrina de la Copa Ecuador y un técnico que sabe que los proyectos serios no se gritan: se trabajan. En silencio, como los equipos que un día dejan de ser promesa para convertirse en realidad.

Un nuevo proyecto de Frías en Guayaquil

