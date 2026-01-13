José Gabriel Cevallos: el peso de un apellido que vuelve al arco de Barcelona SC

El joven guardameta tendrá su segunda oportunidad en el arco. Sin embargo, tiene el peso de José Francisco, su padre

El arco de Barcelona Sporting Club vuelve a tener dueño con un apellido que pesa por sí solo. El lunes 12 de enero la directiva canaria oficializó la contratación de José Gabriel Cevallos, quien llega procedente de Macará para cubrir la sensible baja de Ignacio De Arruabarrena.

A sus 27 años, el guardameta guayaquileño no solo regresa a la institución donde se formó en 2017, sino que lo hace para enfrentarse al escrutinio de una sombra legendaria: la de su padre.

La vara alta: El legado de Las Manos del Ecuador

Para José Gabriel, defender la portería del Monumental no es un reto cualquiera; es un compromiso con la historia familiar. Su padre, José Francisco Cevallos, es considerado por muchos como el máximo referente histórico del arco amarillo y nacional.

La vara que dejó "Pepe Pancho" es, posiblemente, la más alta en la historia del club:

Como arquero: Fue el héroe de los títulos nacionales de 1991, 1995 y 1997. Además, fue pieza clave en las históricas finales de Copa Libertadores de 1990 (suplente) y 1998 (titular), consolidándose como un símbolo de liderazgo y seguridad.

José Francisco Cevallos fue figura en el arco de Barcelona SC. MIGUEL CANALES

Como presidente: Bajo su gestión administrativa, el club alcanzó la gloria en 2016 con la recordada estrella 15 y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores en 2017, devolviéndole al equipo el protagonismo internacional.

José Gabriel llega con la madurez necesaria tras un paso sólido por Ambato, pero consciente de que en Guayaquil cada estirada será comparada con las de su progenitor.

Pretemporada en la altura y novedades en el plantel de Barcelona SC

La incorporación de Cevallos no fue la única noticia de la jornada. El extremo Joao Rojas también se integró a los trabajos, aportando la cuota de velocidad que el equipo busca para este 2026.

La delegación partió este lunes hacia la capital. Se trabajará en la altura hasta el 24 de enero, buscando optimizar la respuesta física de cara a la triple competencia (LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores).

Aunque la planificación avanza, el anuncio oficial de César Farías sigue pendiente. Se espera que el estratega venezolano se una al grupo en Quito entre el miércoles y el jueves para tomar las riendas del proyecto.

