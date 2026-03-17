Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿el feriado es recuperable o no y qué dice la ley?

El feriado de Semana Santa 2026 genera dudas en Ecuador. Esto dice la ley sobre si el Viernes Santo es recuperable o no

El Viernes Santo es el único feriado de Semana Santa en Ecuador y no es recuperable.

Cada vez que se acerca Semana Santa, la misma pregunta aparece en buscadores y conversaciones: ¿hay que recuperar el feriado o no? En 2026, la inquietud vuelve a tomar fuerza entre trabajadores, empresas y estudiantes en Ecuador.

La respuesta es clara, pero no siempre conocida. El feriado de Semana Santa, que corresponde al Viernes Santo (3 de abril de 2026), no es recuperable. Es decir, se trata de un día de descanso obligatorio tanto para el sector público como para el privado.

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¿Qué dice la ley sobre el feriado de Semana Santa?

En Ecuador, los feriados nacionales están regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y el Código del Trabajo. Ambas normativas establecen que los días de descanso obligatorio no deben ser compensados posteriormente.

Un feriado obligatorio y sin recuperación

El Viernes Santo forma parte de los feriados tradicionales que no se trasladan ni se compensan. Esto significa que:

No se recupera con horas adicionales de trabajo

No se traslada a otro día de la semana

Aplica para la mayoría de trabajadores del país

En términos prácticos, quienes no laboren ese día no deberán devolver esas horas en jornadas posteriores.

El feriado de Semana Santa genera un descanso de tres días sin recuperación laboral. CANVA

¿Quiénes sí trabajan en feriado?

Existen excepciones. Sectores como salud, seguridad, turismo, transporte y servicios básicos pueden operar con normalidad durante feriados.

En esos casos, la ley establece que los trabajadores deben recibir una remuneración adicional por laborar en día de descanso obligatorio, generalmente con recargo.

Así queda el feriado de Semana Santa 2026

Para 2026, el calendario de Semana Santa en Ecuador se organiza de la siguiente manera:

Viernes 3 de abril: feriado nacional (Viernes Santo)

Sábado 4 y domingo 5 de abril: fin de semana

Esto genera un descanso de tres días consecutivos para la mayoría de la población, sin necesidad de recuperación.

¿Por qué no se traslada este feriado?

A diferencia de otros feriados en Ecuador que pueden moverse para generar fines de semana largos, el Viernes Santo tiene una particularidad: no es trasladable.

Esto se debe a su carácter religioso y a que su fecha depende del calendario litúrgico, no de una fecha fija en el calendario civil.

Impacto en actividades y economía

El feriado de Semana Santa suele estar marcado por dos dinámicas principales:

Turismo interno: muchas personas aprovechan el descanso para viajar

Actividades religiosas: procesiones, misas y eventos tradicionales

Ciudades como Quito, Cuenca y Loja registran una alta movilidad durante estos días, especialmente en el Centro Histórico y zonas patrimoniales.

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Al mismo tiempo, sectores como la hotelería, gastronomía y transporte experimentan un incremento en la demanda.

Una pausa sin compensación

En resumen, el feriado de Semana Santa 2026 en Ecuador es un descanso obligatorio, no recuperable y no trasladable. Aplica principalmente el Viernes Santo, generando un fin de semana extendido sin impacto en la jornada laboral posterior.

Para trabajadores y empleadores, la recomendación es clara: planificar con anticipación y conocer la normativa evita confusiones o incumplimientos.

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