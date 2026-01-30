Morejón y Hurtado piden alto y solución a la pugna COE - Viceministerio

Los marchistas y la ciclista Nathaly Revelo hablan de la preocupación por la división entre los organismos deportivos

La marchista Glenda Morejón vuelve a los entrenamientos y competencias de alto nivel, luego de su periodo de embarazo.

Mientras la pugna entre el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Viceministerio del Deporte no tiene señales de llegar a consensos, los deportistas del alto rendimiento siguen ‘atrapados’ en medio de dos posturas que no tienen indicios de doblegarse. Así lo hicieron notar Glenda Morejón, Nataly Revelo y David Hurtado, integrantes del movimiento olímpico, quienes viven desde adentro la situación.

El problema, que tiene como raíz el no reconocimiento estatal del directorio del COE, encabezado por el exnadador Jorge Delgado, tras haber supuestamente incumplido los requisitos en su proceso de reelección en mayo de 2025, tiene al viceministro Roberto Ibáñez alegando que se está violando la Ley del Deporte vigente, pues argumenta que se trata de una reelección no permitida (tercera reelección de Delgado), lo que deja al organismo en acefalía.

PLANIFICACIÓN EN RIESGO

Ante estas circunstancias, los deportistas siguen preocupados, pues la situación los puede perjudicar sobremanera, dejándolos incluso fuera de competencias para las que se han preparado con una planificación previa.

“Nosotros como deportistas tenemos la esperanza de que el capitán Jorge Delgado o Jefferson Pérez puedan llegar también a conciliar con el Viceministerio del Deporte”, adelanta Hurtado.

El marchista olímpico plantea: “Puede darse la posibilidad de que el capitán, que es un caballero, ceda y renuncie a su cargo como presidente, así como el secretario John Zambrano también, todo para que el deporte pueda volver a tener estabilidad”.

Morejón es algo más conciliadora: “La idea sería que se solucione por el bien de los deportistas, porque si no lo hacen, definitivamente tendríamos que competir con bandera blanca, de manera que no representaríamos a nuestro país”.

En esto coincide la ciclista Nataly Revelo: “Como deportista me enfoco en mi preparación, pero este tipo de conflictos sí afectan las competencias del ciclo olímpico en las que pueda participar, porque no están seguras al existir estos problemas”.

La pedalista espera que la situación se solucione lo más pronto posible. “De que se llegue a un diálogo o no depende que podamos planificar con confianza nuestras competencias internacionales, sabiendo que nuestra participación va a estar asegurada”, enfatiza Revelo.

De izquierda a derecha: los deportistas Kiara Rodríguez, Nataly Revélo, Glenda Morajón y David Hurtado compartieron un conversatorio con la prensa. JAIME JARAMILLO / EXPRESO

PREOCUPACIÓN POR COLEGAS

Hurtado insiste en lo complicada que es la situación, pues ha visto a algunos compañeros saliendo de las residencias, ya que “varios escenarios fueron cerrados por falta de recursos. Creo que ahí es cuando nos damos cuenta de que esto nos empieza a afectar directamente. Tiene que ponerse un alto y buscar una solución inmediata”.

Pese a lo dicho por los deportistas, no se mira una solución cercana al conflicto entre el COE y el Viceministerio, ya que en vez de mejorar, en los últimos días el tema entró en un silencio total. Después de algunas acciones polémicas, como el cierre de coliseos o la intervención de escenarios, de repente las aguas se aquietaron y no hay rastros de que se sentarán a conversar o de supuestos castigos al COE.

